Bourse : qui sont les “aristocrates de la qualité” ?

La rédaction répond à la question d’un abonné : “Je connais le concept d’aristocrates des dividendes mais je viens de lire un article sur le lancement du S&P 500 Quality Aristocrats. De quoi s’agit-il exactement ?”

Lancé en 2005, le S&P 500 Dividend Aristocrats est un indice qui regroupe les actions de sociétés ayant accru leur dividende pendant au moins 25 ans. Il s’agit en quelque sorte du baromètre des champions du dividende. Standard & Poor’s a également lancé une version européenne, basée sur le S&P Europe 350. Pour pouvoir intégrer le S&P Europe 350 Dividend Aristocrats, les entreprises doivent avoir relevé leur dividende chaque année pendant 10 ans.

Pour une entreprise, disposer d’une trésorerie importante n’est pas une fin en soi. Lorsque les opportunités d’investissement manquent, elle peut restituer ses liquidités excédentaires aux actionnaires par le biais d’un dividende spécial ou de rachat d’actions. Il n’est pas rare que les entreprises versent un dividende même si elles enregistrent une perte nette. Les dividendes proviennent du cash-flow disponible ou des réserves et dénotent souvent une gestion rigoureuse. Si le dividende ne met pas en péril les activités de l’entreprise, prélever la somme nécessaire à son versement sur les réserves ne pose pas problème.

Les entreprises dont le flux de trésorerie est positif peuvent verser un dividende, rembourser leurs dettes et/ou investir dans leur croissance. Un flux de trésorerie positif signifie que les entrées d’argent sont supérieures aux sorties ; cela témoigne de la bonne santé de l’entreprise. De fait, pour juger de la pertinence d’un investissement en actions, l’analyse du flux de trésorerie disponible doit primer sur la rentabilité et le dividende. Naturellement, investir vise à réaliser des bénéfices et le dividende est important, mais plusieurs études montrent que les entreprises dont les flux de trésorerie sont supérieurs à la moyenne obtiennent de meilleurs résultats que le marché.

Qualité

À l’image des aristocrates du dividende, les sociétés aux flux de trésorerie supérieurs à la moyenne sont qualifiées d’entreprises de qualité. Pour entrer dans le club très sélect des aristocrates de la qualité, elles doivent répondre à trois critères : le flux de trésorerie disponible doit être positif pendant au moins 10 années consécutives, la marge doit être importante et le rendement sur le capital investi, élevé.

Plus de 19 ans après le lancement du S&P 500 Dividend Aristocrats, S&P présente le S&P 500 Quality FCF Aristocrats. Cet indice mesure la performance des entreprises américaines affichant une qualité supérieure. À l’aune des résultats ces dernières années, la catégorie a obtenu des performances nettement supérieures à celles de l’indice phare du marché et des S&P 500 Dividend Aristocrats, non seulement depuis son introduction officielle, mais aussi au cours de la décennie écoulée. Sur la période, les entreprises reprises dans le S&P 500 Quality Aristocrats ont généré une performance moyenne de 16,2%, contre 13,1% pour les aristocrates du dividende. Y figurent notamment – sans surprise – Alphabet, Apple, Broadcom, Mastercard, Meta, Microsoft, Nvidia, Philip Morris et Visa.