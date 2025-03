Ageas : un rendement du dividende attractif

Ageas a publié de solides résultats annuels. Les revenus bruts issus des primes (action Ageas) ont progressé de 8 % sur un an pour atteindre 18,5 milliards d’euros, dont 8,3 milliards au second semestre (+5,7 %).

Sur base comparable et hors effets de change (excluant la France), la croissance annuelle s’élève à 9 % (+14 % après six mois). Toutes les régions ont contribué à cette hausse, portée par une combinaison d’acquisition de nouveaux clients et d’une augmentation des tarifs. Les primes des assurances-vie ont atteint 11,7 milliards d’euros (+4,9 %), tandis que le segment des assurance dommages (non-vie) a enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 13,8 % à 6,8 milliards d’euros.

Ces performances ont permis à Ageas d’afficher un bénéfice net annuel de 1,24 milliard d’euros (613 millions après six mois), soit la limite haute de la fourchette prévisionnelle de 1,2 à 1,25 milliard d’euros, en progression de 6,3 % par rapport à 2023 et légèrement au-dessus du consensus des analystes (1,23 milliard d’euros). L’assurance-vie a contribué à hauteur de 909 millions d’euros (+1,7 %), tandis que l’assurance non-vie a généré un bénéfice de 454 millions (+16,7 %).

Des opportunités d’acquisition au Royaume-Uni ?

Le rendement des fonds propres a progressé de 10 points de base pour atteindre 16,3 %. Les indicateurs opérationnels sont restés stables ou se sont légèrement améliorés, et la valeur comptable par action a augmenté de 85,04 euros fin 2023 à 88,14 euros. Le PDG, Hans De Cuyper, a réaffirmé son intérêt pour des opportunités d’acquisition au Royaume-Uni, malgré l’échec du rachat de Direct Line l’année dernière. Pour 2025, Ageas vise une hausse du résultat net opérationnel à 1,3 milliard d’euros.

Dans le cadre du programme de rachat d’actions en cours, d’un montant total de 200 millions d’euros (valable jusqu’à fin juillet), 2,16 millions d’actions ont déjà été rachetées pour 104,4 millions d’euros, représentant 1,15 % du capital en circulation.

L’entreprise versera en juin un dividende final de 2 euros brut par action, portant le dividende total à 3,5 euros brut, soit une hausse de 7,7 % par rapport à l’an dernier (3,25 euros par action) et offrant un rendement brut de 6,6 %. Par ailleurs, BNP Paribas a récemment augmenté sa participation dans Ageas de 9,8 % à 15,07 %, tandis que l’État belge, via la SFPI, détient 6,33 % du capital.

Conclusion

L’action Ageas a progressé régulièrement ces derniers mois, atteignant son plus haut niveau depuis début 2021. Nous écartons l’hypothèse d’une OPA hostile de BNP Paribas, mais nous maintenons notre recommandation de conserver le titre, en raison de son rendement du dividende attrayant et du programme de rachat d’actions en cours. Une résistance technique significative se situe autour de 55 euros.

Conseil : Conserver / Attendre

Risque : Moyen

Notation : 2B

Informations boursières au 5 mars,