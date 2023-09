Zara, toujours aussi performante

Inditex gère à merveille l’inflation galopante. Les collections printemps/été ont été très bien accueillies et malgré le contexte sanitaire et géopolitique et la fermeture, annoncée en 2021, des magasins les moins rentables, les chiffres impressionnent.

Inditex est l’entreprise qui chapeaute la chaîne de prêt-à-porter Zara (73,4% du chiffre d’affaires, ou CA, des six premiers mois de l’exercice 2023/24, qui sera clos le 31/1/2024), mais aussi Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe. Les chiffres montrent qu’elle gère à merveille l’inflation galopante. Au 31/7, elle comptait 5.745 points de vente dans le monde, soit 625 de moins qu’un an plus tôt. La direction avait annoncé en 2021 son intention de fermer les 1.000 à 1.200 magasins les moins rentables. Elle compte également se concentrer davantage sur le virtuel, dont elle espère qu’il assurera 30% du CA en 2024.

Les collections printemps/été ayant été très bien accueillies, le CA net a progressé de 16,6% (à cours de change constants; de 14,84 à 16,85 milliards d’euros) en glissement annuel au 1er semestre; c’est un record, y compris par rapport à l’époque pré-pandémie. Même le CA des magasins a augmenté, alors que le parc a, on l’a vu, baissé. Il est de surcroît supérieur au consensus.

Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a gagné 15,7% (de 4,03 à 4,66 milliards d’euros). La marge d’Ebitda (Ebitda/CA) est passée de 27,1% à 27,7%. La marge brute a atteint 58,2%, du jamais vu depuis sept ans. Le bénéfice net a grimpé de 1,80 milliard (0,576 euro par action) à 2,52 milliards d’euros (0,807 euro). L’augmentation de la trésorerie nette, malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, est également impressionnante. La trésorerie s’élevait fin juillet à 10,55 milliards d’euros, soit 3,38 euros par action.

Conclusion

A 11 fois le ratio valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda attendu en 2023, l’action remonte vers la moyenne des cinq dernières années. Nous l’avions recommandée en début d’année; à présent qu’elle s’est appréciée de plus de 40%, nous conseillons seulement de la conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 35,59 euros

Ticker: ITX SM

Code ISIN: ES0148396007

Marché: Madrid

Capit. boursière: 110,92 milliards EUR

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 21,5

Perf. cours sur 12 mois: +65%

Perf. cours depuis le 01/01: +43%

Rendement du dividende: 2,2%