Wolters Kluwer, un modèle défensif séduisant

Depuis quelques années, l’action de l’éditeur spécialisé néerlandais constitue un excellent investissement. Le titre a achevé l’année 2023 près de son pic historique, après avoir gagné 30 % depuis janvier. Mais la valorisation est désormais élevée.

Wolters Kluwer fournit des informations spécialisées aux médecins, comptables, fiscalistes et autres experts juridiques et financiers, actifs dans des secteurs à seuil d’entrée élevé où, vu la faible concurrence, l’entreprise dispose d’un fort pouvoir de fixation des prix. Son chiffre d’affaires (CA) provient à 81 % des abonnements. En outre, 68 % des ventes sont réalisées en dollars. A cours de change constants, la croissance organique du CA sur les neuf premiers mois de 2023 a atteint 5 % (6 % au premier semestre de 2022). Au premier semestre, les marges dans la plupart des divisions ont été sous pression du fait de l’indexation des salaires et de la hausse des frais de déplacement et des investissements. Mais les coûts sont désormais maîtrisés.

La division Tax & Accounting reste, de loin, la plus importante, avec 34 % du CA du groupe. Même si elle n’est pas la plus rentable (sa marge s’élève à 35,1 %), elle contribue le plus (31 %) au bénéfice d’exploitation (Ebit) et affiche la plus forte croissance (8 %) sur neuf mois, notamment grâce aux logiciels cloud (+18 %). La division Health (26 % du CA) a affiché une croissance de 6 %, mais sa marge a reculé, de 32 à 30 %, du fait de la hausse des coûts. La division Financial & Corporate Compliance a généré 24 % du CA et un peu plus du quart de l’Ebit. Du fait du nombre réduit d’introductions en Bourse et de fusions-acquisitions, la croissance du CA s’est limitée à 1 % entre janvier et fin septembre 2023, mais la division reste la plus rentable du groupe, avec une marge d’exploitation de 37,2 %. Enfin, la division Legal & Regulatory (16 % du CA, 9 % de l’Ebit) a connu une croissance de 4 %, mais sa marge a chuté à 14,2 % après la vente de certaines divisions françaises et espagnoles. Les inquiétudes liées à l’avènement de l’intelligence artificielle (IA), début 2023, ont été vite dissipées ; Wolters Kluwer développe depuis plusieurs années ses propres algorithmes d’IA, et près de la moitié du CA réalisé sur les activités numériques provient de solutions utilisant l’IA.

Le groupe a mené à bien un programme de rachat d’un milliard d’euros l’an dernier et en lancera un nouveau cette année ; la première tranche de 100 millions d’euros s’étendra de début janvier à mi-février. En outre, le dividende augmente chaque année.

Cela fait déjà plusieurs trimestres que la dette grossit, du fait des coûts et investissements accrus. Au terme du troisième trimestre, la dette nette s’élevait à 2,68 milliards d’euros, soit 1,6 fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda), contre 1,3 fin 2022. Les emprunts sont libellés à 90 % en euros, le reste en dollars et en yens. Ce ratio d’endettement est acceptable au vu des flux de trésorerie élevés. Wolters Kluwer vise un cash-flow disponible de 1,2 milliard d’euros en 2023, avec une nette amélioration au deuxième semestre (495 millions d’euros seulement au premier).

Conclusion

La direction pronostique une croissance de moins de 10 % du bénéfice par action (rachat d’actions compris) pour cette année. En tablant sur 4,50 euros, l’action se négocie à près de 29 fois son bénéfice attendu, au cours actuel. La nature défensive de l’activité, l’excellent bilan et la généreuse rémunération des actionnaires expliquent l’engouement actuel pour le titre. Toutefois, la valorisation actuelle nous semble élevée, car l’action ne recèle plus beaucoup de potentiel haussier. Elle peut toutefois être conservée.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 128,10 euros

Ticker : WKL NA

Code ISIN : NL0000395903

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 31,83 milliards EUR

C/B 2023 : 31

C/B attendu 2024 : 29

Perf. cours sur 12 mois : +32 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -0,5 %

Rendement du dividende : 1,5 %