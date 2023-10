WDP, une action que l’on peut à nouveau conserver

Nous nous étions montrés sévères en conseillant de vendre WDP, dont le titre a pourtant continué de reculer. Mais le groupe n’en a pas terminé avec la croissance.

Le taux d’occupation (98,8% au 30 septembre) et l’indexation des loyers continuent de faire grimper les revenus locatifs (+12,4%, à 265,6 millions d’euros, entre janvier et septembre) du leader de l’immobilier logistique. Mais si le résultat net courant a bondi de 23,8%, à 217,7 millions d’euros, l’augmentation de capital de 300 millions réalisée en octobre 2022 n’a permis au bénéfice par action courant de n’augmenter que de 11,6%, de 0,95 à 1,06 euro, effet unique de l’acquisition du statut d’organisme de placement collectif à caractère fiscal aux Pays-Bas inclus. Le bénéfice est certes en voie d’atteindre le 1,40 euro par action visé pour 2023 (+12% en un an) et le dividende, de passer de 1,08 à 1,12 euro brut, mais ce résultat s’entend hors plus-values et moins-values comptables sur le portefeuille immobilier et hors opérations de couverture des taux d’intérêt. Ces éléments compris, le bénéfice net a atteint après neuf mois 48,7 millions d’euros, soit 0,24 euro par action.

La juste valeur du portefeuille immobilier s’élevait au 30 septembre à 6,7 milliards d’euros. Cette nouvelle stagnation s’explique en partie par les dépréciations, de 145,8 millions sur le portefeuille les neuf premiers mois, et de 16,8 millions sur les opérations de couverture des taux d’intérêt. Comme à la fin du premier semestre, la valeur de l’actif net (NAV) s’établit à 19,6 euros par action, contre 20,7 euros fin 2022.

Conclusion

Nous nous étions montrés sévères en conseillant de vendre WDP, dont le titre a pourtant continué de reculer – il a perdu 14% cette année, et 45% depuis le début de 2022. Mais le groupe n’en a pas terminé avec la croissance: son rendement en dividende approche à nouveau des 5%, la prime est tombée à 20% et les hausses de taux d’intérêt devraient être plus ou moins derrière nous. Nous relevons notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 23,14 euros

Ticker: WDP BB

Code ISIN: BE0003763779

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 4,83 milliards EUR

C/B 2022: 18,5

C/B attendu 2023: 16,5

Perf. cours sur 12 mois: -8%

Perf. cours depuis le 01/01: -14%

Rendement du dividende: 4,8%