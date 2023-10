Voo plombe le bilan d’Orange Belgique

Le rachat du câblo-opérateur wallon a fait bondir l’endettement d’Orange Belgique. En outre, aucun versement de dividende n’est prévu. Nous recommandons d’attendre.

Au 1er semestre de 2023, Orange Belgique a vu son chiffre d’affaires (CA) augmenter de 9,3% (2,9% hors contribution de Voo, qui n’a été intégré qu’en juin), à 740,5 millions d’euros. Le cash-flow opérationnel corrigé des contrats de location (Ebitdaal) s’est élevé à 178,8 millions d’euros, soit 7,1% de plus qu’un an auparavant (0,9% hors Voo). Mais du fait de l’augmentation des charges d’intérêts et des coûts liés au rachat du câblo-opérateur wallon, le groupe éprouve une perte nette de 15,4 millions d’euros (0,26 euro par action), contre un bénéfice de 26,7 millions d’euros au 1er semestre de 2022. Pour tenir compte de l’intégration de Voo, Orange Belgique a revu à la hausse ses prévisions pour 2023 et table désormais sur un Ebitdaal de 430-450 millions d’euros.

Le rachat de Voo, à un prix élevé (1,8 milliard d’euros) et majoritairement financé par de nouvelles dettes, a toutefois grevé le bilan d’Orange Belgique. Fin juin 2023, l’endettement net atteignait 2,11 milliards d’euros, soit près de 5 fois l’Ebitdaal attendu. En outre, à 951,8 millions d’euros, le goodwill inscrit au bilan dépasse la capitalisation boursière actuelle (840 millions), et devra probablement être, du moins partiellement, revu à la baisse, ce qui réduirait les capitaux propres. Orange (ex-France Télécom) a échoué à racheter sa filiale belge en avril dernier mais en détient tout de même 76,9% des actions. Le flottant (soit les actions librement négociables) n’est que de 12,63 %.

Conclusion

Qu’Orange puisse lancer tôt ou tard une nouvelle OPA sur sa filiale belge, ne justifie pas l’achat du titre Orange Belgique. En raison de son gros endettement net, la valeur de l’actif économique (entreprise value) d’Orange Belgique a bondi à 2,95 milliards d’euros ou 6,7 fois l’Ebitdaal attendu. En outre, un versement de dividende n’est pas prévu à court terme. Nous recommandons d’attendre.

Conseil: conserver / attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 13,90 euros

Ticker: OBEL BB

Code ISIN: BE0003735496

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 839 millions EUR

C/B 2022: 14

C/B attendu 2023: 14,5

Perf. cours sur 12 mois: -24%

Perf. cours depuis le 01/01: -20%

Rendement du dividende: –