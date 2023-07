Volkswagen vise des marges supérieures

Le groupe automobile allemand se réorganise pour accroître sa rentabilité et se donner les moyens d’investir pleinement dans l’électrification. Le titre est très faiblement valorisé.

Lors de sa récente Journée des investisseurs, Volkswagen a indiqué ambitionner une croissance de 5 à 7% de son chiffre d’affaires (CA) et une marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) de 8 à 10% en 2027, et de 9 à 11% en 2030 (8,1% en 2022). Pour cela, le groupe articulera une direction décentralisée autour de quatre segments de marché plus autonomes baptisés Core, Progressive, Luxury & Sport et Trucks. Parallèlement, un plan de réorganisation qui devrait dégager 10 milliards d’euros de bénéfices supplémentaires d’ici à 2026 est actuellement en cours de négociation avec les syndicats.

Il est clair que le groupe automobile met désormais l’accent sur les marges plutôt que sur la conquête de parts de marché. En Chine, notamment, le plus grand constructeur automobile européen souffre énormément de la concurrence; produire davantage localement devrait lui permettre de contrer la perte de terrain face à ses rivaux.

Ce recentrage sur les marges est indispensable au vu des investissements considérables que Volkswagen souhaite réaliser dans le domaine de l’électrification, inspiré notamment par Tesla.

D’ici à 2030, au moins 80% des véhicules vendus par le groupe allemand en Europe devraient être totalement électriques; pour les Etats-Unis et la Chine, l’objectif est de 50%. En 2022, les véhicules 100% électriques représentaient 6,9% des ventes (572.100 véhicules). Deux tiers du budget d’investissement des cinq prochaines années seront alloués à l’électrification et à la numérisation, soit bien plus que chez BMW ou Mercedes-Benz.

Conclusion

La guerre des prix que se livrent les acteurs du secteur intervient dans un contexte défavorable, si bien que les investisseurs boudent encore le titre. Or, compte tenu de sa très faible valorisation (ratio cours/bénéfice attendu cette année de 4 seulement), il nous semble toujours digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 124,72 euros

Ticker: VOW3 GY

Code ISIN: DE0007664039

Marché: Francfort

Capit. boursière: 71,8 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 4

Perf. cours sur 12 mois: +21%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: 7%