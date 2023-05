Vodafone est extrêmement bon marché!

Tout le secteur des télécommunications souffre, mais Vodafone remporte la palme. C’est à Margherita Della Valle, sa CEO, que revient la lourde tâche de sortir le groupe britannique du marasme.

Le cours de Vodafone n’avait plus été si bas depuis 2002. Ses résultats annuels ont été légèrement inférieurs aux attentes et les prévisions sont à l’avenant. Pour sortir du marasme, le groupe va sacrifier, en trois ans, 11.000 emplois sur 90.000; il accordera plus d’autonomie aux marchés locaux et exploitera davantage le segment des entreprises.

Sa structure est assez complexe, or tout projet de simplification doit être soumis à l’approbation d’une série de régulateurs. De plus, ses principaux actionnaires (Etilsat, Liberty, Xavier Niel) ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Les activités espagnoles sont à vendre, alors que Vodafone a refusé cette année une offre d’Iliad sur ses actifs italiens. On sait depuis octobre que les activités britanniques devraient fusionner avec celles de CK Hutchison, mais la transaction n’est toujours pas achevée.

Le bénéfice d’exploitation hors contrats de location (Ebitdaal) avait cédé fin mars 1,7% en glissement annuel, à 14,7 milliards d’euros (15,1 milliards escomptés). L’Ebitdaal devrait rester stable en 2023, mais les flux de trésorerie disponible ne devraient plus s’élever qu’à 3,3 milliards d’euros (3,6 milliards). Le marché des consommateurs européen (51% du chiffre d’affaires, CA) a reculé de 1,1%. Celui des entreprises (+2,6%) et, surtout, Vodacom, en Afrique (+13,8%), se portent bien. L’endettement est tombé de 41,6 à 33,4 milliards d’euros, soit 2,5 fois l’Ebitdaal. La chute du cours a fait grimper le rendement à plus de 9%. Vodafone se négocie à moins de 2 fois le CA et à 5 fois l’Ebitdaal, son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. Le titre nous semble d’ores et déjà intégrer bien des mauvaises nouvelles: au cours actuel, nous en recommandons (vivement) l’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 81,67 pence

Ticker: VOD LN

Code ISIN: GB00BH4HKS39

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 22 milliards GBP

C/B 2022: 2,5

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: -35%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 9,6%