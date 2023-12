Vinci affiche toujours un beau potentiel de croissance

Le plus grand opérateur de routes à péage et d’aéroports, aussi numéro un mondial de la construction, a brillé cette année. Le cru 2024 s’annonce moins impressionnant, mais l’action, défensive, n’en est pas moins digne d’achat.

Vinci est le plus grand opérateur de routes à péage et d’aéroports et la plus grande entreprise de construction au monde, avec un chiffre d’affaires (CA) estimé entre 67,5 et 68,5 milliards d’euros en 2023.

Ses diverses activités sont réparties en deux branches : d’une part, les concessions, des contrats à long terme pour développer, construire et exploiter des routes à péage, des aéroports, des chemins de fer et même des stades, représentent moins de 15 % du CA total, mais plus de 61 % du bénéfice d‘exploitation (Ebit) et près de 64 % du bénéfice net. L’exploitation de routes à péage et d’aéroports nécessite beaucoup de capital, si bien que la division assume la totalité de la dette nette du groupe (20,9 milliards d’euros fin juin 2023) ; fin 2022, son ratio dette nette/cash-flow d’exploitation (Ebitda) était de 5,3. Ce chiffre peut sembler très élevé, mais la charge est supportable, car les concessions s’inscrivent sur une longue durée et sont assorties d’une tarification fixe, souvent ajustée sur l’inflation ; fin octobre, la direction a annoncé qu’elle répercuterait 70 % de l’inflation sur les péages français en février 2024. Près de 90 % des redevances aéroportuaires sont également indexées sur l’indice local des prix. Toutefois, le groupe a souffert de la hausse des taux : le taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette est passé de 2,5 % fin 2022 à 4,2 % fin juin 2023. Sans surprise, l’action a gagné plus de 15 % depuis fin octobre, alors que les taux à 10 ans refluaient en France, augurant une charge d’intérêts moins lourde.

L’autre branche du groupe, constituée des pôles Construction et Energie, représente 83,5 % du CA et respectivement 39 % et 37 % de l’Ebit et du résultat net. Le pôle Construction englobe notamment la construction de logements et de bureaux, dont le nouveau siège du géant pétrolier TotalEnergies, mais aussi de stations de métro, de gares et de voies ferrées. La division Energie comprend Cobra IS et Vinci Energies. Acquises il y a deux ans, ces entreprises sont spécialisées dans la construction de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de parcs solaires, et commercialisent aussi des produits et services améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments. Depuis le rachat de l’espagnol Cobra IS, très actif en Amérique latine, une part croissante du CA (55 % actuellement) est générée en dehors du marché national français.

La stratégie de Vinci diffère selon les pôles. En ce qui concerne les concessions, le groupe entend surtout allonger la durée moyenne des contrats d’exploitation des autoroutes et des aéroports. Pour ce qui est des pôles Construction et Energie, la direction cherche surtout la croissance dans le secteur des énergies renouvelables, notamment depuis le rachat de Cobra IS.

Conclusion

Le bénéfice par action attendu pour 2024 est de 8,50 euros, ce qui se traduirait par un ratio cours/bénéfice de 13,7 et un rendement du dividende de 3,6 %. Cette valorisation n’est pas excessive au vu du caractère défensif de Vinci. Une consolidation du cours de l’action n’est pas improbable ; elle a gagné près de 25 % cette année. En tenant compte des dividendes reçus mais non réinvestis, le rendement total pour 2023 s’élève à 29 %. Une telle performance semble peu réaliste pour 2024, mais si l’on associe la belle croissance des bénéfices à une nouvelle augmentation des dividendes, le rendement total pourrait atteindre 8 à 12 %. Le cru 2024 s’annonce donc moins impressionnant, mais nous recommandons toujours l’achat du titre.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 113,74 euros

Ticker : DG FP

Code ISIN : FR0000125486

Marché : Euronext Paris

Capit. boursière : 67,98 milliards EUR

C/B 2022 : 14

C/B attendu 2023 : 13,5

Perf. cours sur 12 mois : +28 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +22 %

Rendement du dividende : 3,6 %