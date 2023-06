Vestas Wind Systems: toujours pas de fenêtre d’entrée

Le producteur d’éoliennes cherche à progresser plus rapidement que le marché, et à générer un rendement sur le capital investi de 20% en moyenne sur l’ensemble du cycle. A ce stade, le projet est ambitieux, mais peu réaliste.

Sans encore avoir renoué avec une saine rentabilité, Vestas Wind Systems a remporté un succès au premier trimestre: contre toute attente, le fabricant d’éoliennes a annoncé un bénéfice net de 16 millions d’euros. Cela n’explique pas ses 26 milliards d’euros de capitalisation boursière mais vu la perte nette de 1,52 milliard sur laquelle l’entreprise avait clos l’exercice 2022, c’est encourageant. La capitalisation boursière relativement élevée montre que le cours tient d’ores et déjà compte d’un nouveau redressement de la rentabilité, d’où l’absence de nouvelles opportunités d’entrée.

Avec 28% de part du marché des ventes d’éoliennes terrestres et marines atteints l’an passé, le fabricant danois reste le numéro un mondial de son secteur. Il a enregistré au premier trimestre pour 3.300 mégawatts de commandes. Son carnet de commandes a grossi de 1,8 milliard d’euros, à 50,7 milliards d’euros, dont 20 milliards sont des contrats de vente et plus de 30 milliards, des contrats de maintenance. Son carnet de commandes et son excellent positionnement sur le marché lui garantissent un chiffre d’affaires rassurant: l’entreprise mise toujours, pour 2023, sur un chiffre d’affaires de 14-15,5 milliards d’euros et une marge bénéficiaire comprise entre -2% et 3%.

Pour autant, les ventes d’éoliennes restent déficitaires. Le secteur n’a pas réussi l’an dernier à répercuter les hausses des coûts sur ses prix de vente. Il a par ailleurs besoin de standardiser et de simplifier davantage son offre – un catalogue trop complexe contribue en effet à augmenter les coûts et multiplie les risques d’erreurs de production. Pour pouvoir monétiser la demande croissante d’énergie éolienne (la demande d’éoliennes offshore devrait bondir de 35-40% entre 2022 et 2025), le secteur n’a d’autre choix que de rendre ses opérations plus modulables.

Le secteur tente par ailleurs de discipliner ses prix. Les prix des éoliennes de Vestas avaient sensiblement augmenté l’an dernier, avant de chuter au premier trimestre. La direction attribue cette baisse à une importante commande passée au Brésil, à des conditions très avantageuses. Elle ajoute que les prix et la rentabilité sous-jacents continuent de s’améliorer, à telle enseigne qu’elle espère pouvoir annoncer 10% de bénéfice d’exploitation en 2025. Vestas vise donc à progresser plus rapidement que le marché, et à générer un rendement sur le capital investi de 20% en moyenne sur l’ensemble du cycle. A ce stade, le projet est ambitieux, mais peu réaliste.

L’épais portefeuille de contrats de maintenance garantit au groupe un revenu récurrent. La division Maintenance a achevé le premier trimestre sur une marge bénéficiaire de 22,7%, pour un chiffre d’affaires de 806 millions d’euros. Vestas fait face depuis plusieurs années à des factures de maintenance et de réparations garanties de plus en plus lourdes, mais le pire semble passé. La firme joue un rôle de premier plan sur le marché de la maintenance, qui continue de croître de 8% à 10% par an.

Conclusion

La remontée du chiffre d’affaires et le resserrement de la discipline en matière de prix contribuent au redressement des chiffres. Mais la voie vers une saine rentabilité reste longue et le profil de risque du secteur est élevé. Voyant au-delà des difficultés, les investisseurs tiennent compte de la vigoureuse amélioration de la rentabilité, ce qui les prive de fenêtres d’entrée. Le secteur bénéficie de perspectives favorables à long terme, mais Vestas nous paraît avoir encore trop à faire pour que nous recommandions d’acheter.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 24,1 euros

Ticker: VWS

Code ISIN: XS2449928543

Marché: Xetra

Capit. boursière: 26,5 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: –