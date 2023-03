Valorisation trop élevée pour l’action Tesla

Pour préserver la demande fléchissante, Tesla sabre dans ses marges, nettement plus élevées que celles de la concurrence.

Tesla, qui fabrique, outre des voitures électriques, des panneaux solaires et des systèmes de stockage de l’énergie, a dévoilé d’ambitieux projets lors de sa Journée des investisseurs. L’entreprise compte toujours produire 20 millions de véhicules par an d’ici 2030, à quoi correspondrait un peu moins de 25% de part de marché. Aucun modèle moins onéreux n’a été dévoilé, ce qui a déçu l’assistance. Le choix nous paraît pourtant judicieux: Tesla n’étant pas encore en mesure de produire un véhicule dont le prix avoisinerait 25.000 dollars, il est inutile d’inciter les consommateurs à reporter leurs projets d’achat.

La demande semble cafouiller. D’abord, parce que la vie et les emprunts sont devenus plus coûteux. Ensuite, à cause de la concurrence accrue. L’entreprise a déjà dû réduire à plusieurs reprises ses prix – de plus de 20%, dans certains cas. Elle sabre pour ce faire dans ses marges, nettement plus élevées que celles de la concurrence. Pour atteindre l’objectif de 20 millions de véhicules par an, elle va devoir accélérer considérablement sa production et investir massivement. Elle a réussi à livrer 1,3 million d’unités en 2022. Elle a l’intention de financer l’intégralité de sa croissance avec la trésorerie et a même laissé entendre qu’elle pourrait procéder à des rachats d’actions. Il est vrai qu’elle génère de plus en plus de liquidités: son flux de trésorerie disponible a bondi de 51%, à 7,6 milliards de dollars, l’an dernier.

Conclusion

Les baisses de prix s’opérant au détriment des marges, il n’est pas certain que la demande permette à Tesla de financer ses ambitions. Vu la concurrence acharnée et l’absence de percée majeure dans le domaine de la conduite autonome, nous recommandons toujours de vendre le titre. Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 51 pour cette année, les ambitions de croissance sont irréalisables.

Conseil: vendre

Risque: élevé

Rating: 3C

Cours: 180,14 dollars

Ticker: TSLA US

Code ISIN: US88160R1014

Marché: NYSE

Capit. boursière: 569,95 milliards USD

C/B 2022: 76

C/B attendu 2023: 51

Perf. cours sur 12 mois: -40%

Perf. cours depuis le 01/01: +67%

Rendement du dividende: –