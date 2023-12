Unilever vise à accélérer sa croissance

Le groupe a dévoilé son plan d’action, très attendu du marché.

Le rapport relatif au 3e trimestre d’Unilever est comparable à ceux de ses concurrents. Comme le groupe a procédé à des relèvements de ses étiquettes (+5,8%) pour compenser l’inflation, ses volumes de vente ne se sont contractés que légèrement (-0,6%). Si son chiffre d’affaires (CA) a cédé 3,8%, à 15,2 milliards d’euros, c’est davantage en raison de l’effet de change (-8,0%) que des acquisitions et cessions (-0,6%). Nous retiendrons surtout que le groupe a dévoilé son plan d’action, très attendu du marché. Mi-2022, Nelson Peltz était entré au conseil d’administration d’Unilever après en avoir acheté 1,5 % des actions par l’intermédiaire de Trian Fund Management. Cet investisseur activiste américain a pour habitude d’acquérir des actions d’entreprises dans lesquelles il estime pouvoir créer de la valeur en les restructurant et en y réduisant les coûts. La performance d’Unilever n’est pas à la hauteur de son potentiel. Pour améliorer cette dernière, le plan prévoit qu’Unilever se concentrera d’abord sur 30 marques « motrices » qui représentent conjointement 70% du CA consolidé. Des investissements ne seront réalisés que dans ces marques et il ne sera procédé à aucune acquisition majeure. Viendra ensuite la simplification de l’organisation opérationnelle en vue d’accroître la productivité. Enfin, une culture de la performance sera créée. Une nouvelle équipe de direction conduira ces changements.

Conclusion





Le rendement nous paraît pouvoir augmenter sans trop de peine dans les années qui viennent. Le CA sous-jacent devrait gagner 3 à 5%. Si les marges progressent, le bénéfice net croîtra un peu plus rapidement. Avec en sus les rachats d’actions, une croissance de 5 à 7% du bénéfice par action semble plausible. Si l’on y ajoute le rendement du dividende (de près de 4%), le rendement passera à quelque 10% par an. Avec un ratio cours/bénéfice de 17, cette action qui plus est défensive est faiblement valorisée. D’où notre conseil d’achat.





Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours:43.58 euros

Ticker: UNA NA

Code ISIN: GB00B10RPZ78

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 108,89 milliards EUR

C/B 2022: 18,5

C/B attendu 2023:17

Perf. cours sur 12 mois: -6%

Perf. cours depuis le 01/01: -7%

Rendement du dividende: 3,9%