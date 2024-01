Une meilleure année en perspective pour Johnson & Johnson

A 15 fois le bénéfice escompté, le titre est moins bien valorisé que d’habitude. La dette nette devrait par ailleurs se muer en liquidités nettes cette année : même en tenant compte des provisions dans l’affaire de l’amiante, le groupe a largement de quoi augmenter encore son dividende.

Johnson & Johnson (J&J) annonce pour 2024 un bénéfice ajusté de 10,55-10,75 dollars par action (10 dollars environ en 2023), mais la croissance bénéficiaire sous-jacente devrait en fait être légèrement plus élevée. Le groupe véhicule une réputation d’action de croissance stable et prévisible. Cette image s’est néanmoins quelque peu fissurée en 2023, à cause, surtout, des plaintes liées à l’amiante, que son talc pour bébé est accusé de contenir. Il faudra peut-être des années pour que l’affaire soit tranchée. La direction devrait provisionner dans ce cadre une somme estimée à 9-14 milliards de dollars.

L’expiration du brevet de l’anti-inflammatoire Stelara (plus de 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ou CA, entre janvier et septembre) a elle aussi contribué au recul du cours l’an passé. A l’automne, la Food and Drug Administration a autorisé Amgen à introduire un biosimilaire, mais pas avant 12 mois ; en échange de ce délai, J&J renonce à réclamer l’extension du brevet Stelara par la voie judiciaire. L’entreprise a donc déjà annoncé que la croissance organique (hors acquisitions) de son CA chuterait à environ 3 % en 2025, après quoi elle pourrait atteindre de 5 % à 7 % jusqu’en 2030. En fin de compte, on se souviendra surtout de 2023 comme de l’année de la scission de Kenvue (santé grand public), dont la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) tourne autour de 22 %, contre 30 % et plus pour les deux autres divisions, très spécialisées.

A 15 fois le bénéfice escompté (16-18 fois, ces cinq dernières années), le titre est dès lors moins bien valorisé que d’habitude. La dette nette de 16 milliards de dollars actée à la fin de 2022 devrait par ailleurs se muer en liquidités nettes cette année : même en tenant compte des provisions dans l’affaire de l’amiante, J&J a largement de quoi augmenter encore son dividende (+85 % ces 10 dernières années). Reste que les investisseurs en dividendes feront probablement mieux d’aller voir du côté de Kenvue, dont le rendement en dividende (3,8 %) est nettement supérieur aux quelque 2,5 % en vigueur dans le secteur, tandis que sa valorisation (C/B attendu de 19) est inférieure à la moyenne (20). L’écart de valorisation s’explique par la dégringolade du cours : en mai, peu après son introduction en Bourse, Kenvue se négociait à plus de 26 dollars ; fin octobre, l’action est allée jusqu’à brièvement passer sous les 18 dollars. Une partie de la pression peut être attribuée aux actionnaires de J&J, qui ont eu la possibilité de convertir leurs titres en actions Kenvue à des conditions avantageuses en août. Pour couronner le tout, les 3 % de croissance du CA au troisième trimestre ont déçu, et l’analgésique Tylenol a été accusé de favoriser l’autisme et le TDAH (un juge de New York a rendu en décembre une décision favorable à Kenvue). La question de l’amiante relevant de la responsabilité de J&J, le risque juridique, pour la filiale, est actuellement ténu.

Conclusion

Le cours intègre d’ores et déjà largement les perspectives d’une croissance un peu plus faible du CA en 2025, ainsi que les incertitudes liées à l’amiante. Compte tenu d’une croissance des bénéfices de 7 % environ, d’un rendement en dividende de 2,9 % et d’un retour à la valorisation habituelle, le rendement devrait tourner autour de 12 % l’an. Chez Kenvue, la croissance légèrement plus faible des bénéfices est compensée par des incertitudes juridiques moins marquées et par un rendement en dividende de 3,8 %.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 161,63 dollars

Ticker : JNJ US

Code ISIN : US4781601046

Marché : NYSE

Capit. boursière : 389,1 milliards USD

C/B 2023 : 16

C/B attendu 2024 : 15

Perf. cours sur 12 mois : -8 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %

Rendement du dividende : 2,9 %