Une croissance peu pétillante pour LVMH

Une fois n’est pas coutume, le géant du luxe déçoit, alors que l’économie mondiale ralentit et que la frénésie d’achats post-Covid arrive à son terme. L’action reste toutefois encore un peu onéreuse pour un achat.

Les résultats de LVMH au troisième trimestre peinent à convaincre. La croissance organique du chiffre d’affaires (CA) a été de 9% “seulement”, à 19,96 milliards d’euros, contre 17 % au premier semestre et un consensus à 11,85% (21,15 milliards d’euros). Sur les neuf premiers mois de 2023, l’Europe, le Japon et le reste de l’Asie (Chine incluse) connaissent toujours une croissance d’au minimum 10%, mais les ventes continuent de chuter aux Etats-Unis.

Le ralentissement de l’économie américaine et la fin des aides gouvernementales brident particulièrement les ventes de cognac Hennessy et de champagne, si bien que la division Vins & Spiritueux a une nouvelle fois été le cancre du groupe, même si la base de comparaison était particulièrement défavorable. Et le ralentissement s’accentue: l’évolution du CA organique est passée de -2% au premier semestre à -7% sur les neuf premiers mois de l’année. La division a dégagé un CA de 1,51 milliard d’euros, manquant le consensus de 14%; c’est inhabituel.

Fleuron du groupe, la division Mode & Maroquinerie, qui résiste généralement bien aux récessions, a elle aussi déçu, avec un CA de 9,75 milliards d’euros (10,32 milliards attendus); la croissance organique ralentit donc, de 17% au premier semestre à 11% sur les trois premiers trimestres de l’année.

Seule la Distribution sélective (boutiques hors taxes) a su tirer son épingle du jeu, dopée par la levée des restrictions sanitaires; sa croissance organique atteint 23% sur neuf mois.

Conclusion

Peu habitué à ce que le champion du luxe le déçoive, le marché l’a sanctionné. L’action a déjà perdu près d’un quart de sa valeur depuis son sommet printanier, ce qui la ramène à une valorisation plus raisonnable, à 20 fois le bénéfice attendu pour 2024. Nous en recommanderons toutefois l’achat lorsqu’elle aura atteint un plus bas.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 686,40 euros

Ticker: MC FP

Code ISIN: FR0000121014

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 334,3 milliards EUR

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: +13%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 1,7%