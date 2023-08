Une baisse de cours justifiée pour Umicore

Les batteries ne permettent toujours pas aux bénéfices de progresser de la façon promise il y a plusieurs années et la contribution au bénéfice de la division recyclage cède du terrain.

Le titre Umicore a assurément connu des jours meilleurs. De 60 euros (un record) à l’été 2021, il n’atteint plus 24 euros aujourd’hui. Il n’avait plus été aussi bas depuis 2016. La chute semble violente, mais elle est justifiée: les batteries ne permettent toujours pas aux bénéfices de progresser de la façon promise il y a plusieurs années et la contribution au bénéfice de la division recyclage cède du terrain. Les bénéfices sont donc en perte de vitesse et les perspectives, peu réjouissantes pour l’instant.

La direction mise pour 2023 sur un flux de trésorerie d’exploitation de 960-1.020 millions d’euros, en recul de 10% par rapport à 2022. Le bénéfice net pourrait atteindre 500 millions d’euros; soit, compte tenu des 5,8 milliards de capitalisation boursière actuellement atteints, un ratio cours/bénéfice (C/B) d’un peu moins de 12, ce qui est tout à fait normal, vu le marché dans lequel Umicore est contraint de naviguer.

Moins connue, la division catalyseurs est pourtant celle qui contribue le plus aux bénéfices. Elle a clos le semestre sur d’excellents résultats, sur fond de reprise de la production automobile mondiale et d’accroissement de sa part de marché. Le 2e semestre étant tout aussi prometteur, la division devrait générer des flux de trésorerie d’exploitation plus élevés encore que ceux de 2022, qui fut une année record.

Le recyclage est à la peine. Les marges et le cash-flow d’exploitation souffrent de la baisse des prix des matériaux revendus après avoir été recyclés. Les prix du rhodium et du palladium, en particulier, sont en chute libre: au 1er semestre de 2022, un kilo de rhodium valait encore 505.000 euros en moyenne, contre 267.000 euros un an plus tard et 120.000 aujourd’hui. Le prix du palladium suit la même pente. En cause: l’offre excédentaire, partie pour durer. Les revenus d’Umicore sont partiellement protégés contre ces baisses par des contrats de couverture, mais cette protection va en diminuant. Ceci dit, le cash-flow d’exploitation a beau reculer, il reste bien supérieur aux niveaux historiques atteints avant 2020.

Les difficultés du recyclage accroissent la pression sur les ventes de matériaux pour batteries, activité priée de contribuer à l’augmentation des bénéfices au cours des prochaines années. La faiblesse des volumes et l’importance des investissements limitent pour l’instant cette contribution, mais les contrats conclus avec les principaux constructeurs automobiles européens (Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz) vont faire partir les volumes à la hausse l’an prochain. En raison des investissements toujours élevés, le cash-flow d’exploitation n’augmentera pas au même rythme, d’autant que l’accent est mis sur la rentabilité des contrats plutôt que sur les volumes. Reste à voir quelle technologie de batterie s’imposera. Umicore a surtout investi dans les technologies NMC et HLM, plus performantes que les batteries LFP, moins chères et principalement utilisées en Chine. Le producteur chinois CATL a toutefois récemment annoncé une percée dans la technologie LFP. Le développement des batteries solides, qui promettent des performances encore meilleures pour un coût encore plus bas, représente lui aussi une percée, mais il s’agit d’un domaine dans lequel Umicore a heureusement de l’avance.

Conclusion

Vu les difficultés qui caractérisent le marché et le flou qui entoure la technologie de batterie appelée à s’imposer, un ratio C/B de 12 se justifie. Les actionnaires vont devoir patienter encore. Notre recommandation reste inchangée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 23,5 euros

Ticker: UMI

Code ISIN: BE0974320526

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 5,8 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: -28%

Perf. cours depuis le 01/01: -33%

Rendement du dividende: 3,3%