Un repositionnement prometteur pour PayPal

Le prestataire de paiements numériques mise désormais sur le renforcement des liens avec ses clients existants et investit dans des initiatives pour améliorer sa rentabilité. La valorisation actuelle du titre est correcte.

En 2022, 1.400 milliards de dollars de biens et de services ont été achetés par le biais des centaines de millions de comptes, applications ou portefeuilles numériques des clients de PayPal. Avec plusieurs dizaines de millions de transactions chaque jour, la société américaine est leader des services de paiement numériques.

PayPal misait initialement sur la croissance la plus rapide possible de son chiffre d’affaires (CA) et de sa base d’utilisateurs. Lors de sa scission d’eBay, en 2015, l’entreprise comptait 169 millions d’utilisateurs actifs; six ans après, la barre des 400 millions a été franchie (+160%). Le CEO, Dan Schulman, visait à l’origine même 750 millions d’utilisateurs en 2025.

Depuis, il a toutefois dû revoir sa copie. La hausse des taux d’intérêt a en effet porté préjudice au titre, qui, en Bourse, est passé de 300 dollars à l’automne de 2021 à 70 dollars à l’été dernier. Dans un contexte de marché changeant et sous la pression d’investisseurs activistes (et notamment le fonds spéculatif Elliott Investment Management), le CEO a donc adapté sa stratégie et ses ambitions au 2e semestre de 2022 et souhaite désormais tirer profit de son hégémonie, ainsi que renforcer ses liens avec les clients existants. PayPal investit également dans des initiatives qui améliorent la rentabilité. A 27,5 milliards de dollars, le CA n’a progressé que de 8% entre 2021 et 2022, décevant les investisseurs axés sur la croissance.

Conclusion

PayPal n’a pas de dette et les investisseurs paient 14 le cash-flow attendu disponible: un niveau très correct pour acheter le titre et attendre que le cours reflète mieux la valeur sous-jacente, ce qui se produira si le cash-flow disponible augmente régulièrement, si l’entreprise accorde plus d’attention à l’amélioration de la marge d’exploitation, si un nouveau CEO est nommé ou si un dividende est versé.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 76,53 dollars

Ticker: PYPL US

Code ISIN: US70450Y1038

Marché: NYSE

Capit. boursière: 85,93 milliards USD

C/B 2022: 27,5

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: –