Un nouveau chapitre va s’ouvrir chez Bekaert

Yves Kerstens, qui succédera bientôt à Oswald Schmid, va devoir s’atteler à accélérer la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise belge. Les nouvelles ambitions de croissance s’appuient sur un bilan solide, qui autorise des investissements dans des produits innovants.

Le remplacement d’Oswald Schmid, qui prendra sa retraite le 31 août, par le Belge Yves Kerstens, actuellement à la tête de la division produits spéciaux, a été annoncé lors de la présentation des résultats semestriels. Par sa politique de maîtrise des coûts, sa discipline tarifaire et son choix de se concentrer davantage encore sur les produits à forte valeur ajoutée, Oswald Schmid a fait de l’excellent travail en trois ans. Sa stratégie lui a permis d’atténuer le caractère cyclique des résultats et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise, même lorsque le marché était moins porteur, comme cette année.

Le nouveau CEO va devoir s’atteler à accélérer la croissance du chiffre d’affaires (CA), en recourant à des produits innovants qui contribuent à la transition climatique et énergétique – des fibres d’acier destinées à renforcer le béton ou des solutions permettant de produire de l’hydrogène de manière plus efficace, par exemple. Le CA des produits à base d’hydrogène va être multiplié par deux cette année, et devrait atteindre 100 millions d’euros en 2025. On parle là de produits issus de la division dirigée par Yves Kerstens, et ce n’est pas un hasard. Les nouvelles ambitions de croissance s’appuient également sur un bilan solide, qui autorise des investissements dans des produits innovants – le ratio d’endettement est de 0,8 fois à peine le flux de trésorerie d’exploitation sous-jacent.

Bekaert a clos le semestre sur des résultats plus que corrects. L’essoufflement de la demande sur de nombreux marchés et la baisse du prix du fil laminé ont pesé à raison de plus de 8% sur son CA; par le passé, une telle chute aurait fait plonger les bénéfices, mais la marge d’exploitation sous-jacente s’est maintenue à 9,7%, évitant au bénéfice d’exploitation de céder plus de 10%. Les économies de coûts et la discipline tarifaire ont contribué à soutenir la marge d’exploitation.

La direction n’espère pas de vigoureuse reprise des marchés dans les mois qui viennent, d’autant que le second semestre est traditionnellement plus difficile. Dans l’importante division spécialisée dans le renforcement du caoutchouc, néanmoins, la demande issue de Chine et d’Inde reprend. Une politique de prix un peu plus accommodante a permis au groupe de regagner la part de marché perdue en Chine, part qui renoue désormais avec les 30% – Oswald Schmid estime en effet qu’il vaut mieux défendre les bénéfices en faisant tourner les usines à plein régime qu’en maintenant des prix élevés. Les autres marchés acheteurs des applications de fil d’acier éprouvent davantage de difficultés, particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Saluons la transformation de la division Bridon-Bekaert Ropes Group, qui affiche désormais des résultats positifs et stables et dispose, grâce notamment à la reprise des marchés du pétrole et du gaz naturel, d’un carnet de commandes bien rempli. La direction n’ose pas émettre de pronostics pour l’exercice; elle se contente d’annoncer une marge d’exploitation de 9% à 11%, à court comme à long terme.

Conclusion

Les semestriels confirment qu’en mettant l’accent sur les produits à forte valeur ajoutée, Bekaert est apte à défendre sa rentabilité même quand le contexte ne s’y prête pas. A présent que la rentabilité est rétablie, la direction entend accélérer la reprise du CA, en prenant la transition climatique et énergétique à bras-le-corps. Le ratio cours/bénéfice (8) montre que le marché n’apprécie pas encore suffisamment le travail accompli. Nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 43,8 euros

Ticker: BEK BB

Code ISIN: BE0974258874

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,45 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: +40%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 3,7%