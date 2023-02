Umicore: encore un peu de patience

La division qui concentre toute l’attention est celle des matériaux cathodiques pour batteries de voitures électriques. Les volumes vendus étant restés modérés, les résultats de l’activité ont déçu, mais la demande devrait augmenter d’un facteur 6 à 7 d’ici 2030.

L’envolée de la demande de matériaux pour batteries reste un scénario de croissance potentiel pour Umicore, mais à terme, seulement. Après la chute de 10% du bénéfice opérationnel ajusté en 2022, qu’expliquent l’inflation des coûts et la baisse des prix des métaux, la direction estime, tout comme le marché d’ailleurs, que le cash-flow et le bénéfice opérationnels vont continuer de reculer en 2023, qui sera donc une autre année de transition. Les ventes ne devraient bondir qu’à partir de l’an prochain.

Umicore a achevé le second semestre sur des résultats conformes aux attentes. Sa division catalyseurs a affiché des chiffres records. Le groupe continue de faire mieux que le marché automobile mondial; il lui est tellement facile de répercuter les hausses de coûts que son cash-flow opérationnel (Ebitda) a atteint 419 millions d’euros. Ses catalyseurs profitent toujours, cette année, de leur excellent positionnement sur le marché, du rétablissement des chaînes d’approvisionnement et de la reprise de la demande de véhicules diesel lourds en Chine, ce qui devrait provoquer une nette augmentation du cash-flow opérationnel.

Le chiffre d’affaires du pôle recyclage est resté tout aussi élevé qu’en 2021, mais l’accélération des hausses des coûts et la diminution des prix des métaux précieux ont sensiblement pesé sur le bénéfice opérationnel. L’inflation des coûts demeure tangible. Les matériaux de recyclage continuent d’affluer mais si les prix des métaux précieux restent stables, l’Ebitda n’atteindra plus les niveaux de 2022.

La division qui concentre toute l’attention est celle des matériaux cathodiques pour batteries de voitures électriques. Son chiffre d’affaires et ses bénéfices ont considérablement progressé en 2022 – bien que l’envolée des bénéfices s’explique en grande partie par la revente de stocks de lithium précédemment acquis à bas prix. Les volumes de matériaux cathodiques vendus étant restés modérés, les résultats de l’activité ont déçu. Ils ne devraient pas évoluer davantage cette année. Ceci étant, la demande devrait augmenter d’un facteur 6 à 7 d’ici à 2030. L’Europe et l’Amérique du Nord sont confrontées à une pénurie de matériaux cathodiques. Umicore, qui occupe 20% du marché, a assuré ses ventes par le biais de contrats signés avec plusieurs grands constructeurs automobiles, comme Volkswagen. Reste que la production de matériaux cathodiques exige énormément de capitaux et est sensible aux évolutions technologiques, alors que les marges bénéficiaires futures demeurent entourées d’un certain flou.

Umicore compte investir des milliards dans des extensions de capacité ces prochaines années, notamment dans une usine de recyclage pour batteries de voitures électriques, mais les investisseurs ne sont pas encore convaincus de la rentabilité de la démarche. Avec une dette nette qui n’atteint même pas une fois son cash-flow opérationnel, le groupe dispose fort heureusement d’un bilan relativement sain. Il espère d’ici à 2030 multiplier son chiffre d’affaires par deux et porter à 20% au moins sa marge d’Ebitda.

Conclusion

L’accélération des ventes de matériaux pour batteries ne devrait être sensible qu’à partir de l’an prochain. Dans l’intervalle, la hausse des coûts et le recul des prix des métaux pèsent sur la rentabilité. Deux mil vingt-trois sera, elle aussi, une année de transition sur le plan du bénéfice opérationnel. A un rapport cours/bénéfice de 16, la valorisation est certes peu élevée, mais il est trop tôt pour se précipiter. Nous recommandons toujours de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 32,5 euros

Ticker: UMI

Code ISIN: BE0974320526

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 8 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: -9%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: 2,5%