Umicore dissipe les doutes

Umicore n’a pas ménagé ses efforts, ces derniers mois, pour réduire le profil de risque de sa division des matériaux pour batteries, très prometteuse. Le bilan est excellent, la direction se prépare à l’arrivée de nouvelles technologies et les marges bénéficiaires, correctes, seront protégées à partir de 2026.

Anticipant la croissance des matériaux pour batteries de voitures électriques, le cours de l’action Umicore s’était envolé il y a cinq ans. Or, plombée par une concurrence féroce, des choix technologiques erronés et une surcapacité, la division des matériaux pour batteries ne contribue plus aux bénéfices. Umicore n’a pas renoncé à ses grandes ambitions, mais les doutes concernant son positionnement sur le marché, sa rentabilité et le financement de ses investissements massifs ont alimenté la méfiance des investisseurs ces dernières années.

Cette semaine, toutefois, les annonces du groupe ont permis de dissiper un grand nombre de doutes. Le carnet de commandes de matériaux pour batteries s’est considérablement étoffé ces derniers mois, à 190 gigawatts-heure (GWh) de volumes en matériaux actifs cathodiques contractés pour 2027 et 270 GWh pour 2030. L’ambition d’avoir signé pour 400 GWh de contrats d’ici 2030 est déjà réalisée à 68%.

Umicore vient de signer un contrat de 50 GWh par an sur la période 2026-2036 avec le producteur de batteries AESC, détenu à 51% par Nissan et qui fournit notamment BMW. A cette fin, une usine de matériaux pour batteries neutres en carbone sera construite au Canada. Globalement, Umicore peut se targuer d’un beau portefeuille de clients, associant grands producteurs de batteries et constructeurs automobiles internationaux de premier plan. Le groupe pourra livrer ses batteries depuis la Corée, la Chine, la Pologne et, bientôt, le Canada.

Sur le plan de la rentabilité, Umicore a confirmé que les contrats généreront dès 2026 une marge d’exploitation d’au moins 25%, grâce à des clauses garantissant un minimum de 85% d’approvisionnement et la possibilité, pour le groupe, d’augmenter ses prix en cas de hausse des cours des métaux. La division des matériaux pour batteries contribuera donc de plus en plus aux bénéfices, mais il faudra attendre 2026 pour qu’elle les dope véritablement.

La direction a également rassuré sur le financement de l’expansion massive des capacités en Europe et en Amérique du Nord. Pour la période 2022-2026, les dépenses d’investissement sont ramenées de 5 à 3,8 milliards d’euros, en partie grâce à une subvention de 0,69 milliard d’euros accordée par le gouvernement canadien pour la construction de la nouvelle usine. Umicore investit actuellement quelque 800 millions d’euros par an en moyenne, et continuera sur cette lancée après 2027. Avec un ratio d’endettement qui ne dépassera pas 2,5 fois le cash-flow d’exploitation dans les années à venir, le bilan peut supporter ces investissements.

Par ailleurs, le risque d’un pari sur la mauvaise technologie a diminué. Sur ce plan, les évolutions vont bon train: les batteries tout-solide ou au sodium pourraient bientôt percer. La direction a affirmé qu’elle se tenait prête à les adopter.

Conclusion

Umicore n’a pas ménagé ses efforts, ces derniers mois, pour réduire le profil de risque de sa division des matériaux pour batteries, très prometteuse. Le bilan est robuste, la direction se prépare à l’arrivée de nouvelles technologies et les marges bénéficiaires, correctes, seront protégées à partir de 2026. Rassurantes, les récentes annonces ont dopé l’action. Le bénéfice va cependant diminuer l’an prochain, notamment en raison de la baisse des prix des matériaux, qui pèsera sur le résultat de la division de recyclage. Le cours intégrant déjà nombre de mauvaises nouvelles, nous recommandons désormais l’achat du titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 25,3 euros

Ticker: UMI

Code ISIN: BE0974320526

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 6,2 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -20%

Perf. cours depuis le 01/01: -28%

Rendement du dividende: 3,2%