UCB pâtit de l’échéance de brevets

Il n’empêche que le rapport semestriel du groupe biopharmaceutique belge est meilleur que prévu. La direction a maintenu ses objectifs pour 2023. La décision, imminente, de la FDA au sujet du Bimzelx (indication: psoriasis) fera réagir fortement le cours de l’action.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires (CA) du groupe a chuté de 11,5% en glissement annuel, à 2,59 milliards d’euros (hors effet de change, la baisse est de 13%); c’est mieux que le consensus (2,56 milliards). Le CA du Cimzia, indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn et de la polyarthrite rhumatoïde, s’est redressé de 2,3%, à 1,02 milliard d’euros, soit une part de 43% dans le CA du groupe. Le médicament s’est bien écoulé ensuite également, si bien qu’il a déjà dégagé 2 milliards d’euros de CA, un record. Toutefois, l’année prochaine, son brevet arrivera à échéance en Europe et aux Etats-Unis. L’expiration de ceux de deux autres anciens produits phares du groupe, les anti-épileptiques Keppra et Vimpat, se ressent dans les chiffres. Le CA du Keppra a chuté de 12%, à 336 millions d’euros, le brevet au Japon ayant expiré en janvier 2022. Le CA du Vimpat a véritablement plongé, à 204 millions d’euros (-73%), alors que le consensus escomptait 294 millions. Le Vimpat a vu ses brevets expirer aux Etats-Unis en mars 2022 et en Europe en septembre 2022.

En revanche, le CA de l’anti-épileptique Briviact a progressé de 21%, à 273 millions d’euros. Le pic de ses ventes (600 millions d’euros) devrait être atteint en 2026. Le CA du Fintepla, indiqué pour sa part dans le traitement des crises d’épilepsie associées aux syndromes de Dravet et de Lennox-Gastaut, s’est envolé: il a triplé, à 102 millions d’euros. Ce médicament dont a hérité UCB en rachetant, en 2022, Zogenix, contribue bien aux bénéfices cette année. Le Bimzelx (bimekizumab, un inhibiteur d’interleukine (IL-17A et -17F)) n’en est pas encore là. Il a dégagé un CA de 52 millions d’euros sur le semestre (10 millions, un an plus tôt), dont 43 millions en Europe. L’Agence européenne des médicaments (AEM) l’a approuvé début juin pour le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite axiale. Reste à espérer que l’agence américaine (FDA) autorisera le Bimzelx pour traiter le psoriasis; nous le saurons au cours de ce trimestre (la décision avait été reportée au trimestre en cours; lire ici).

Quant à l’Evenity, médicament contre l’ostéoporose, il continue d’enregistrer de bons résultats. En Europe, le CA est passé de 9 millions à 24 millions d’euros et aux Etats-Unis, la contribution du partenaire Amgen s’est accrue de 44%, à 158 millions d’euros, au-delà des attentes.

La vente d’un portefeuille de marques ayant rapporté 145 millions d’euros et les coûts étant demeurés stables, le cash-flow opérationnel (Ebitda) n’a baissé que de 2%, à 802 millions d’euros. Le Rebitda (soit l’Ebitda diminué du produit exceptionnel de la vente du portefeuille de marques) a même dépassé les attentes. La marge de Rebitda a progressé de 28% à 31% en un an. Le bénéfice net, lui, a chuté de 22%, à 311 millions d’euros, et le bénéfice récurrent par action a cédé 16%, à 2,63 euros.

UCB maintient ses objectifs pour 2023 (CA de 5,15-5,35 milliards d’euros, marge de Rebitda de 22,5-23,5% – elle nous semble très prudente – et bénéfice net récurrent par action de 3,4-3,8 euros).

Tubize a accru de 0,33% sa participation dans sa filiale UCB, à 36,04%, par l’achat de 649.750 actions (52 millions d’euros), au cours du premier semestre.

Conclusion

L’action UCB fluctue autour de 80 euros dans l’attente de la décision de la FDA au sujet du Bimzelx. Qu’elle soit positive ou non, le cours réagira fortement. Nous sommes confiants. L’action, que détient le portefeuille modèle, reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 80,52 euros

Ticker: UCB BB

Code ISIN: BE0003739530

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 15,6 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 22

Perf. cours sur 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 1,7%