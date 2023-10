UCB: nouvelle baisse, malgré deux approbations aux Etats-Unis

L’avertissement qui accompagne sa notice ne devrait pas, estime la direction, constituer un obstacle structurel à la commercialisation du Bimzelx. UCB a pour la première fois annoncé que le médicament devrait pouvoir rapporter jusqu’à quatre milliards d’euros, voire plus, un chiffre plus élevé que la plupart des estimations à ce jour.

Fait unique, UCB a annoncé deux approbations en l’espace de 24 heures. L’agence américaine des médicaments (FDA) a en effet avalisé le zilucoplan pour les patients atteints de myasthénie associée à l’anticorps anti-récepteur de l’acétylcholine. Le zilucoplan est un inhibiteur du peptide C5 (C5 étant une protéine qui joue un rôle-clé dans les processus inflammatoires) qu’UCB a acquis en 2020, en reprenant l’américain Ra-Pharmaceuticals pour un montant de 2,1 milliards de dollars. Il s’auto-administre par voie sous-cutanée et possède un mécanisme d’action différent de celui de l’inhibiteur du récepteur Fc néonatal (FcRn) Rystiggo (nom commercial du rozanolixizumab), approuvé en juin aux Etats-Unis pour la myasthénie. UCB dispose ainsi de deux molécules approuvées pour cette maladie musculaire rare, à laquelle le Vyvgart d’argenx s’attaque également. Le Rystiggo et le Zilbrysq (zilucoplan) ont été approuvés au Japon en septembre. Vu la recommandation émise en septembre par le comité consultatif de l’Agence européenne des médicaments, l’approbation européenne du Zilbrysq est attendue pour ce trimestre. Les analystes estiment que les ventes du Rystiggo et du Zilbrysq atteindront 434 et 656 millions d’euros respectivement d’ici 2028. UCB ne s’est pas encore prononcée.

Le second communiqué de presse annonçait l’approbation du Bimzelx (nom commercial du bimekizumab) pour les patients atteints de psoriasis modéré à sévère. Malgré l’expiration des brevets du Keppra (Japon, en janvier 2022), du Vimpat (Europe et Etats-Unis, 2022) et du Cimzia (2024), ce nouveau produit phare devrait faire grimper le chiffre d’affaires d’UCB à 6 milliards d’euros en 2025 (5,52 milliards en 2022). Cette décision américaine clôt une véritable guerre d’usure qui a duré trois ans. L’absence de rallye s’explique par l’avertissement au sujet de l’aggravation des pensées suicidaires à laquelle la consommation de Bimzelx pourrait mener, bien que la FDA précise que les études cliniques n’ont révélé aucun lien de causalité. UCB souligne la vigilance accrue exercée par la FDA en matière de santé mentale depuis la pandémie et la plus grande vulnérabilité de ce groupe de patients. Jean-Christophe Tellier, son CEO, ajoute qu’en termes de profondeur, de rapidité et de durée d’action, le Bimzelx est le plus efficace de tous les produits biologiques approuvés. UCB indique en outre que le nombre de patients ayant des pensées suicidaires n’est pas supérieur au reste de la population de patients, ou de patients traités par d’autres médicaments approuvés. Elle se dit donc convaincue que l’avertissement ne constituera pas un obstacle structurel à la commercialisation. Elle a pour la première fois annoncé que le Bimzelx devrait pouvoir rapporter jusqu’à 4 milliards d’euros, voire plus, un chiffre plus élevé que la majorité des estimations à ce jour.

Conclusion

Le Bimzelx est déjà approuvé en Europe pour l’arthrite psoriasique et la spondylarthrite axiale. Le Japon devrait répondre à la demande d’approbation pour ces indications, ainsi que pour la spondylarthrite ankylopoétique (maladie de Brechterew), au quatrième trimestre. En Europe, la demande pour la dernière indication, la maladie de Verneuil, est d’ores et déjà déposée. UCB attendait la décision de la FDA pour le psoriasis pour introduire les autres dossiers, cette année encore, en principe. Malgré l’avertissement, UCB, dont le Bimzelx est pour la première fois approuvé aux Etats-Unis et dont le portefeuille progresse sur d’autres plans encore, franchit une étape cruciale du renouvellement de son trajet de croissance. Nous trouvons la réaction du marché excessive. Acheter, toujours.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 72,10 euros

Ticker: UCB BB

Code ISIN: BE0003739530

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 14 milliards EUR

C/B 2022: 16,5

C/B attendu 2023: 19,5

Perf. cours sur 12 mois: -3%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 1,9%