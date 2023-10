TINC, un profil de croissance défensif demeuré intact

The INfrastructure Company (TINC) a derrière elle un premier semestre bien rempli. Son rapport porte sur le deuxième semestre de son exercice 2022/23, qui s’étend exceptionnellement sur 18 mois pour coïncider à l’avenir avec l’année civile.

TINC s’est engagée au cours des 12 derniers mois à investir pour 100,7 millions d’euros, soit le montant le plus élevé après les 107 millions de 2019/20 (62,3 millions, au cours de l’exercice précédent). De ce total, 65,3 millions ont été engagés durant les six derniers mois. Comme toujours, les contrats portent sur des projets tant existants que nouveaux. Parmi ces derniers, le principal investissement, d’un montant de 42 millions d’euros qui s’étalera sur les trois prochaines années, est destiné à acquérir un portefeuille de six universités neuves en Irlande. Quinze millions financeront par ailleurs une prise de participation de 50% dans le consortium SPI.RO, chargé de réaménager le ring de Bruxelles au niveau de l’échangeur de Zaventem. Parmi les projets existants, Zelfstroom, le plus grand loueur de panneaux solaires des Pays-Bas, a bénéficié d’une injection supplémentaire de 12 millions d’euros, et un total de 20,3 millions seront consacrés à l’éolien en Belgique et aux Pays-Bas. La somme de 74,6 millions d’euros a effectivement été investie en vertu d’engagements antérieurs et nouveaux durant les 12 derniers mois, dont 50,2 millions entre janvier et juin.

TINC a cédé deux participations. Elle a ce faisant dégagé une plus-value de 4,1 millions sur la vente de l’intégralité de sa participation de 50,01% dans le centre d’affaires gantois Bio-Versneller, tandis que la cession de 50% de ses parts dans le néerlandais Glasdraad a généré une plus-value de 5,3 millions. Ces montants inclus, le bénéfice net de l’année écoulée s’élève à 36,6 millions d’euros, ce qui correspond à 1,01 euro par action (+46,6% par rapport à 2022). Le nombre de participations est passé de 25 à 27 ces six derniers mois, pour une valeur de 442,4 millions d’euros (+6,5% par rapport au 30 juin 2022).

Les investissements se concentrent dans quatre segments. Les infrastructures publiques (153 millions d’euros, soit 34% du portefeuille) comptabilisent huit participations, l’infrastructure énergétique, 11 (136 millions, 31%). Viennent ensuite six participations dans l’immobilier sélectif (87,3 millions, 20%) et deux dans l’infrastructure numérique (65,7 millions, 15%). Les fonds propres sont passés de 463,6 millions d’euros (12,75 euros par action) au 30 juin 2022 à 480,4 millions (13,21 euros) un an plus tard. Compte tenu du dividende brut de 0,54 euro par action, le rendement des capitaux propres s’est établi l’an dernier à 7,85% brut. Les engagements s’élevaient à 89,5 millions d’euros au 30 juin 2023, contre 63,3 millions un an plus tôt (et 69 millions six mois auparavant encore). Aux 36,3 millions d’euros de trésorerie nette peuvent venir s’ajouter au besoin 60 millions en lignes de crédit, ainsi qu’un financement de la dette à long terme. TINC propose pour l’exercice un dividende brut de 0,84 euro par action, soit 0,56 euro sur 12 mois. Le dividende sera versé en mai, six mois plus tard que d’habitude, en raison de la prolongation exceptionnelle de l’exercice.

Conclusion

La hausse des taux d’intérêt accroît la concurrence des obligations. Nous continuons néanmoins de recommander l’action pour ses qualités particulièrement défensives et son rendement attrayant. Pour l’investisseur disposant d’un horizon long.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 11,90 euros

Ticker: TINC BB

Code ISIN: BE0974282148

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 432,7 millions EUR

C/B 2022: 17

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: -6%

Perf. cours depuis le 01/01: -6%

Rendement du dividende: 4,7%