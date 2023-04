Tessenderlo verse à nouveau un dividende

L’évolution particulièrement médiocre du cours au regard des résultats, en ligne avec les attentes, est regrettable. L’action Tessenderlo est trop bon marché!

Après un beau cru 2020, des résultats meilleurs que prévu en 2021 et un premier semestre 2022 robuste, le groupe Tessenderlo a connu six mois difficiles, malgré sa fusion réussie avec Picanol. Les résultats n’ont pas dépassé les attentes et les perspectives sont peu réjouissantes, si bien que les investisseurs ont boudé l’action.

La division Agro, soit en premier lieu Tessenderlo Kerley (spécialisée dans les engrais à base de résidus de raffinage), a vu son chiffre d’affaires (CA) progresser de 14,1% entre juillet et décembre, de 375,8 à 428,6 millions d’euros; c’est moins qu’au premier semestre, et la hausse hors effet de change ne représente que 6,8%. A 51,8 millions d’euros, la contribution au cash-flow opérationnel ajusté (Ebitda) est en baisse de 28,4% sur un an (-36,5% hors effet de change). Grâce à un premier trimestre brillant, le CA s’inscrit toutefois en hausse de 30,1% sur un an (+22,6% hors effet de change), à 974,5 millions d’euros, et l’Ebitda, à +17,6%.

La division Biovalorisation (spécialisée dans la transformation de déchets d’abattage et la gélatine) a vu son CA bondir de 24,4% en 2022, de 643,2 à 799,9 millions d’euros, et son Ebitda ajusté, de 45,5%, à 114,2 millions d’euros. La division Solutions industrielles (systèmes de canalisations en plastique et traitement de l’eau) a elle aussi vu son CA augmenter, de 18,6%, de 617,8 à 732,5 millions d’euros, mais l’Ebitda n’a progressé que de 11,7%. Enfin, la centrale à gaz T-Power a enregistré un CA annuel de 80,6 millions d’euros (+13,1%) et un Ebitda ajusté de 62,2 millions d’euros (+19,1%); soit une excellente marge d’Ebitda de 77,2%.

Le CA consolidé a augmenté de 24,3% (+19,7% hors effet de change), à 2,59 milliards d’euros, et l’Ebitda ajusté consolidé, de 22,7% (+16,1% hors effet de change, pour une fourchette attendue de +15 à +20%), à 434,8 millions d’euros. Le bénéfice du groupe s’élève à 226,8 millions d’euros (5,26 euros par action).

Conclusion

Prudente, la direction table pour 2023 sur un Ebitda ajusté inférieur à celui de l’an dernier. Toutefois, elle versera, pour la première fois depuis 10 ans, un dividende de 0,75 euro par action. L’évolution particulièrement médiocre du cours par rapport aux résultats, ces dernières années, est regrettable. A 6 fois à peine le bénéfice escompté et avec un ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda attendu de 6 ainsi qu’un ratio cours/valeur comptable attendu de 0,9, l’action Tessenderlo est très bon marché. Et donc, digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 28,90 euros

Ticker: TESB BB

Code ISIN: BE0003555639

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,46 milliards EUR

C/B 2022: 5,5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01: -15%

Rendement du dividende: 2,5%