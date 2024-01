Terronera pourrait changer la donne pour Endeavour Silver

Nous fondant sur les chiffres de production du quatrième trimestre qu’a publiés Endeavour Silver la semaine dernière, nous pouvons déjà affirmer que ses prévisions pour l’exercice ont été atteintes.

Actuellement, le producteur d’or et d’argent possède deux actifs au Mexique : Guanacevi (80 % d’argent et 20 % d’or) assure 72 % de la production, Bolañitos (20 % d’argent et 80 % d’or), les 28 % restants. Compte tenu de teneurs plus faibles en argent au cours des derniers trimestres, la production à Guanacevi a baissé. Encore de 512 grammes d’argent par tonne de minerai au quatrième trimestre de 2022, la teneur moyenne était de 341 grammes au troisième trimestre de 2023. Il s’agissait probablement du niveau le plus faible, car au trimestre suivant, la teneur était déjà remontée à 419 grammes par tonne. La teneur fluctue en fonction des zones de la mine qui sont exploitées. Pour l’or, la teneur moyenne est tombée à 1,2 gramme par tonne au quatrième trimestre, alors qu’elle était de 1,44 gramme par tonne un an plus tôt. A Bolañitos, tandis que la teneur moyenne en or augmentait de 8 %, celle d’argent a chuté de 10 %. Néanmoins, la production y a progressé en rythme trimestriel. Celle d’argent est passée de 1,15 million à 1,4 million d’onces troy et celle d’or, de 9.100 à 9.440 onces troy, soit un total de 2,2 millions d’onces troy d’équivalent argent. Avec 5,7 millions d’onces troy d’argent et 38.000 onces troy d’or sur l’exercice, Endeavour a atteint ses objectifs. Les coûts détaillés ne sont pas encore connus, mais l’on sait que la hausse des investissements et du cours du peso mexicain ont entraîné une augmentation du coût total de production de plus de 21,5 dollars. Autrement dit, les marges sur l’argent, vu ses prix actuels, sont certainement modestes.

Terronera (60 % d’argent et 40 % d’or), également au Mexique, pourrait changer la donne. La mine est en cours de construction (le chantier est presque à mi-parcours) et susceptible d’entrer en production à la fin de l’année. Il faudra alors compter de trois à six mois pour qu’elle atteigne sa vitesse de croisière. Elle produira annuellement 4 millions d’onces troy d’argent et 38.000 onces troy d’or, soit 7 millions d’onces d’équivalent argent. Grâce à elle, la production du groupe doublerait quasiment. De plus, le coût total de production y sera inférieur à 6 dollars. Cela se répercutera sur les bénéfices à partir du second semestre de 2025.

Le cours de l’action Endeavour a chuté de plus de 40 % au cours des 12 derniers mois, ramenant la capitalisation boursière à 410 millions de dollars. Si l’on soustrait la trésorerie nette de cette dernière, on obtient la valeur de l’actif économique du groupe : 380 millions de dollars. La valeur de l’actif net (VAN) est de 550 millions de dollars. Dans le cadre de son programme ATM, Endeavour peut émettre des actions pour un montant maximal de 60 millions de dollars. Sur la base du cours actuel de l’action et du nombre d’actions en circulation, cela correspond à une dilution d’environ 15 %. Endeavour a besoin de ces fonds pour financer la construction et le démarrage de Terronera, ainsi que pour poursuivre l’exploration à Pittarilla (rachetée à SSR Mining en 2022 ; étude de faisabilité en cours) et Parral.

Fin décembre, Endeavour disposait d’une trésorerie de quelque 30 millions de dollars, de 476.000 onces troy de réserves d’argent invendues et de 1.400 onces troy d’or.

Conclusion

Au sein d’un secteur minier déjà peu attrayant en 2023, le groupe, avec son programme ATM et ses marges très faibles, ne sortait certainement pas du lot. Il est cependant en pleine transition. Terronera est prometteuse mais le marché n’a pas encore réévalué Endeavour. Il n’est pas cher du tout, à moins de 0,7 fois la VAN.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 1,88 dollar

Ticker : EXK US

Code ISIN : CA29258Y1034

Marché : NYSE

Capit. boursière : 410 millions USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : 32

Perf. cours sur 12 mois : -44 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -4 %

Rendement du dividende : –