Ter Beke s’offre un nouveau nom pour de nouvelles ambitions

Le changement de nom récemment annoncé par le groupe alimentaire s’accompagne d’un revirement stratégique axé sur l’innovation et la durabilité. L’inflation des coûts semble maîtrisée et le titre reste digne d’achat.

Ne dites plus Ter Beke, dites What’s Cooking; le changement de nom récemment annoncé par le groupe alimentaire (qui a également rebaptisé ses divisions Savoury, pour les charcuteries fines, et Ready Meals, pour les plats cuisinés), s’accompagne d’un revirement stratégique axé sur l’innovation et la durabilité. Il alloue à l’accroissement de la qualité et de la rentabilité de ses produits une enveloppe de 150 millions d’euros jusqu’en 2028 (135 millions d’euros avaient déjà été investis depuis 2018) et a déjà embauché du personnel.

Deux semaines avant cette annonce, Ter Beke avait publié ses résultats pour 2022. Le chiffre d’affaires a progressé de 12%, l’envolée des coûts ayant été davantage répercutée sur les clients. Malgré un cash-flow d’exploitation (Ebitda) inférieur de 28% à celui de 2021, la marge d’Ebitda s’est établie à 5%. L’entreprise table sur un Ebitda sous-jacent entre 38 millions (chiffre de 2022) et 53 millions (2021) et maintient un dividende optionnel de 4 euros, soit, au cours actuel, un rendement brut de 4,5%.

Le taux d’endettement de Ter Beke est acceptable et les cash-flows sont assez élevés pour rembourser la dette. L’inflation pèse toujours sur les chiffres, mais la direction estime qu’à l’avenir, les hausses de prix seront moins marquées.

Si l’autorité belge de la concurrence approuve (feu vert espéré avant l’été) l’acquisition d’Imperial Stegeman, le portefeuille de produits de What’s Cooking s’étoffera, comme le veut la nouvelle stratégie, de marques fortes.

Conclusion

Nous saluons le revirement stratégique, même si son succès est encore incertain. What’s Cooking semble maîtriser l’inflation des coûts. L’action a pris de la hauteur après la publication des résultats. A 1,1 fois la valeur comptable et plus de 5 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda attendu, le titre, bon marché, reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 87 euros

Ticker: TERB BB

Code ISIN: BE0003573814

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 158 millions EUR

C/B 2022: 25

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 4,5%