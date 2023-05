Telenet susceptible de sortir de Bourse

Liberty Global conditionne son offre sur les titres qu’elle ne détient pas encore à l’absence d’évolutions exceptionnelles dans le secteur belge des télécommunications. En réalité, les risques que quelque chose se passe mal sont plutôt minces.

Depuis l’offre émise par la société mère, l’américaine Liberty Global, l’évolution de l’action Telenet est quasi rectiligne, y compris après la baisse qui a suivi le versement du dividende de 1 euro par action. Début mars, Liberty avait offert 22 euros pour les titres qu’elle ne détient pas encore (37,7%); dividende versé, l’offre n’atteint plus que 21 euros.

Les résultats du premier trimestre n’ont rien d’extraordinaire. Le chiffre d’affaires (CA) à périmètre comparable a progressé de 2,9% en un an, à 702,8 millions d’euros, grâce aux résultats de la filiale publicitaire Caviar aux Etats-Unis et à la croissance du CA dans le segment professionnel (+7,7%). Les dépenses ont bondi de 8%, en raison de l’inflation salariale et énergétique. Le bénéfice d’exploitation hors contrats de location a chuté de 3,8%, à 281,8 millions d’euros, faisant tomber la marge d’exploitation de 42,9% à 40,1%. Telenet doit maintenant louer les tours de télécommunications vendues l’an passé. Son résultat net a atteint 17 millions d’euros (-90% en un an), les flux de trésorerie disponibles ont reculé de 34,7 millions.

Le deuxième semestre devrait être meilleur, grâce, surtout, à la nouvelle augmentation tarifaire, de plus de 6%, annoncée pour juin. La pression inflationniste devrait en outre s’alléger et les coûts diminuent. Parce que la transaction n’est pas encore tout à fait certaine, le titre s’échange à un bon 4% sous le prix offert par Liberty – la FSMA n’a pas encore avalisé le prospectus consacré au rachat, par exemple; Liberty conditionne en outre son offre à l’absence d’évolutions exceptionnelles dans le secteur belge des télécommunications. Mais les risques que quelque chose se passe mal sont plutôt minces.

Conclusion

Seuls les actionnaires qui ont acheté après l’été 2022 tireront leur épingle du jeu. Qui veut jouer la carte de la sécurité peut vendre dès maintenant.

Conseil: accepter l’offre

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 20,08 euros

Ticker: BE0003826436

Code ISIN: TNET BB

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,3 milliards EUR

C/B 2022: 2

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -21%

Perf. cours depuis le 01/01: +32%

Rendement du dividende: 5%