Taux d’endettement sous contrôle pour Ontex

La réduction de la dette était une priorité absolue pour Gustavo Calvo Paz, le nouveau CEO du groupe belge. Elle est le résultat, entre autres, d’une réelle amélioration, pour ne pas dire du redressement, de la rentabilité.

Pour le producteur de solutions d’hygiène personnelle pour bébés (couches), femmes (tampons) et séniors (incontinence), nous regardons d’abord le taux d’endettement (dette financière nette/flux de trésorerie d’exploitation, ou Ebitda), puis seulement les résultats. Il faut dire que sa situation financière a longtemps été extrêmement préoccupante. Fin septembre 2022, son ratio d’endettement s’élevait encore à un inacceptable 7,7 fois; il est descendu à 6,4 fois fin 2022, à 5,3 fois fin mars 2023 et à 4,5 fois fin juin. La direction avait pour ambition de le faire tomber à 3,75 cette année encore: c’est chose faite, puisqu’il a atteint 3,6 fois, même, fin septembre. La réduction de la dette était une priorité absolue pour Gustavo Calvo Paz, le nouveau CEO. La vente des activités mexicaines (qui a rapporté 265 millions d’euros net) a permis d’alléger le fardeau de la dette et de rembourser le prêt à terme, d’un montant de 220 millions d’euros. La cession des activités brésiliennes est toujours en cours. L’allègement de la dette est aussi le résultat d’une réelle amélioration, pour ne pas dire du redressement, de la rentabilité.

Le chiffre d’affaires (CA) des activités poursuivies (hors marchés émergents) a augmenté au troisième trimestre de 10% à périmètre comparable, à 456,9 millions d’euros (consensus: 451,9 millions). Si elle est largement attribuable à la flambée des prix (+8%), cette hausse s’explique aussi par la croissance de 3% des volumes et par une sélection plus judicieuse de l’éventail de produits. Les taux de change, et en particulier, du dollar, ont en revanche pesé sur les résultats (-5%). Toutes les divisions ont contribué à la croissance, mais c’est le pôle Adultes qui a enregistré la plus forte progression. Le CA consolidé a cédé 11%, à 567,9 millions d’euros – le CA dans les émergents a en effet chuté de 46,2% en raison de la vente des activités mexicaines. La vente des activités en Algérie et au Pakistan a par ailleurs été annoncée.

Après trois trimestres, le CA à périmètre comparable des activités poursuivies a augmenté de 13%, à 1,349 milliard d’euros. La progression du CA au troisième trimestre ainsi que sur neuf mois explique le rebond de près de 82%, à 43,6 millions d’euros (consensus: 45,8 millions), de l’Ebitda des activités poursuivies entre juillet et septembre; ainsi que le passage, en un an, de 5,6% à 9,5% de la marge d’Ebitda ajustée des activités poursuivies (consensus: 9,9%), et à 10,3% de celle du groupe, un chiffre, lui, supérieur au consensus. Il faut dire que la marge d’Ebitda ajustée des marchés émergents s’est envolée (de 5,4% à 13,3%), ce qui a porté celle du groupe à 58,4 millions d’euros puisque malgré le CA inférieur de 46%, les émergents ont réalisé un Ebitda ajusté de 14,8 millions d’euros, pour 11 millions précédemment. Malgré la flambée de l’inflation, la politique d’économies de coûts (20 millions d’euros) a permis de réduire de 5% les dépenses d’exploitation.

Conclusion

La direction vise pour l’exercice une marge d’Ebitda située dans le haut de la fourchette de 8% à 10%, et une nouvelle réduction du taux d’endettement. Après en avoir été l’enfant terrible pendant des années, Ontex brille sur Euronext Bruxelles (14% de mieux que l’indice Bel 20 en 2023). Sur le plan opérationnel, le groupe va clairement mieux, et ses problèmes financiers sont de l’histoire ancienne. D’où le passage de C à B de sa note de solvabilité. L’action devrait continuer à faire mieux que le marché pendant un certain temps encore.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 6,64 euros

Ticker: ONTEX BB

Code ISIN: BE0974276082

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 546,8 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: +11%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: –