Sverdrup dope la production d’Aker BP

Le champ pétrolifère Sverdrup a apporté à Aker BP 215.600 barils d’équivalent pétrole chaque jour du premier trimestre; c’est quelque 35.000 barils de plus qu’au trimestre précédent et 47% de sa production consolidée.

Avec en moyenne 452.700 barils d’équivalent pétrole par jour au premier trimestre, le groupe norvégien signe un nouveau record de production (le précédent, 432.000 barils, a été atteint au dernier trimestre de 2022). Elle a donc plus que doublé en un an (208.200 barils au premier trimestre de 2022). C’est parce qu’il a acquis l’année dernière les actifs pétroliers et gaziers de Lundin Energy, entrés dans le périmètre de consolidation le 1er juillet, qu’Aker BP a pu réaliser cette prouesse. L’acquisition lui en a en outre permis de réduire considérablement le coût de production par baril d’équivalent pétrole: encore à 11,8 dollars au premier semestre de 2022, il a diminué à 7,2 dollars au second et est demeuré à ce niveau, soit dans la fourchette prévisionnelle (7-8 dollars), sur les trois premiers mois de 2023 également. Le groupe doit cette formidable baisse à la participation supplémentaire de 20% qu’il a acquise dans le champ pétrolifère et gazier Johan Sverdrup en absorbant Lundin. Il détient désormais 31,57% dudit champ, et sa part a été accrue à point nommé, puisque la deuxième phase de Johan Sverdrup est entrée en production le 15 décembre. Depuis, ce ne sont plus, en moyenne, 535.000 barils d’équivalent pétrole qui y sont produits quotidiennement, mais 720.000. Un accroissement à 755.000 barils par jour est déjà à l’étude. c

Le groupe, qui émettait déjà moins de CO2 que ses concurrents, a par ailleurs vu son empreinte carbone s’amenuiser, grâce à sa part accrue dans Johan Sverdrup, de 3,2 kilogrammes par baril d’équivalent pétrole au trimestre précédent à 2,9 kilogrammes au premier trimestre. Et il n’entend pas s’arrêter là: il a récemment annoncé s’associer avec OMV en vue de capter et stocker du carbone sur le plateau continental norvégien.

Aker BP a cependant vu son chiffre d’affaires (CA) chuter de 13,5% en glissement trimestriel, à 3,31 milliards de dollars, en raison de la chute des prix du pétrole (-10,3%, à 78 dollars le baril; 85% du volume de vente) et du gaz (-34%, à 99 dollars le baril d’équivalent pétrole; 15% du volume de vente). Le bénéfice net a néanmoins progressé de 112 à 187 millions de dollars, les amortissements exceptionnels ayant diminué (de 636 à 373 millions), en glissement trimestriel; par rapport au premier trimestre de 2022 (522 millions) en revanche, il a nettement baissé. Le dividende trimestriel est passé de 0,525 à 0,55 dollar brut par action au premier trimestre, ce qui porte le rendement annuel brut à un appréciable 9,2%. Aker BP entend l’augmenter de 5% par an dès 2024. La dette nette est passée de 2,66 à 2,37 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 977 millions de dollars.

La direction a maintenu ses prévisions pour l’exercice: une production journalière moyenne de 430.000-460.000 barils d’équivalent pétrole à un coût moyen de 7-8 dollars par baril. En tenant compte de la décroissance naturelle de la production dans les gisements exploités, le groupe ambitionne de produire au minimum 525.000 barils d’équivalent pétrole par jour d’ici 2028. Dans l’intervalle, il pourrait naturellement encore s’offrir des sociétés.

Conclusion

Nous avons récemment profité du retard, selon nous passager, de l’action sur ses concurrentes pour la reprendre dans le portefeuille modèle. Sa valorisation est attrayante, au vu des perspectives de croissance du groupe, de son faible coût de production, de son empreinte carbone exemplaire et du joli rendement du dividende.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 241,6 NOK

Ticker: AKERBP NO

Code ISIN: NO0010345853

Marché: Oslo

Capit. boursière: 152,6 milliards NOK

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -32%

Perf. cours depuis le 01/01: -21%

Rendement du dividende: 9,2%