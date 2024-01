Südzucker a confirmé ses prévisions pour l’exercice

Outre ses chiffres relatifs aux neuf premiers mois de l’exercice 2023/24 (qui sera clos le 28/2), le marché attendait également et surtout la mise à jour des prévisions de Südzucker pour l’exercice.

De 7,78 milliards d‘euros, le chiffre d’affaires (CA) des neuf premiers mois est proche du consensus. Il s’agit d’une hausse de 9,5 %, ou de 673 millions d‘euros, en glissement annuel, attribuable à l’augmentation des recettes dans la division Sucre (+31,3 %, ou +740 millions d’euros), résultante de la hausse des prix du sucre. La teneur en sucre des betteraves a été inférieure à la moyenne historique en raison d’un mois de juillet humide. La filiale CropEnergies, productrice de bioéthanol, est pour sa part à la peine : son CA a baissé de 23,3 % au cours des trois premiers trimestres, à cause, d’une part, de la maintenance planifiée des usines, et de l’autre, de la chute des prix de l’éthanol. La direction de l’entreprise a décidé de retirer la filiale de la cote au printemps. Südzucker débourserait 11,50 euros par action pour l’acquérir. Ce prix inclut une prime de 37 % par rapport au cours moyen des six derniers mois, cours qui n’avait toutefois plus été si bas depuis mars 2020. Stephan Meeder, CEO/CFO de CropEnergies, deviendra le nouveau CFO de Südzucker en mai.

Après neuf mois, le bénéfice d’exploitation (Ebit) du groupe avait bondi de 60,4 % (de 536 à 860 millions d‘euros) en glissement annuel ; sa progression, de 132 à 525 millions d’euros, dans le segment Sucre est encore plus impressionnante. Sur ce plan aussi, CropEnergies est la lanterne rouge, avec une baisse de l’Ebit de 74 %. Par trois fois, la direction avait revu à la hausse sa projection d’Ebit pour l’exercice. Cette fois, elle a confirmé sa dernière prévision (entre 900 millions et 1 milliard d‘euros ; l’Ebit s’est élevé à 704 millions en 2022/23). Quant au CA, il se situera entre 10 et 10,5 milliards d’euros (9,5 milliards en 2022/23).

Conclusion

Le marché craint que le prix du sucre ait atteint son plus haut et que le prochain exercice financier du groupe soit dès lors moins bon que l’actuel. Nous le comprenons, mais sa sanction est trop dure. A 5,5 fois le bénéfice attendu pour 2023/24, alors que le rendement du dividende est monté à 5 % après une correction de 25 % du cours depuis le printemps, l’action est toujours trop bon marché.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 14,05 euros

Ticker : SZU GY

Code ISIN : DE0007297004

Marché : Francfort

Capit. boursière : 2,87 milliards EUR

C/B attendu 2002/23 : 6,5

C/B attendu 2023/24 : 5,5

Perf. cours sur 12 mois : -11 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %

Rendement du dividende : 5,0 %