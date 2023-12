Spectaculaire redressement des bénéfices de Colruyt

Très affecté par l’inflation l’an dernier, le distributeur belge est parvenu à redresser ses marges en rééquilibrant le rapport prix d’achat/prix de vente, en contrôlant ses coûts et en gagnant des parts de marché. L’action est justement valorisée.

Le redressement de plus de 80 % de l’action cette année a été tout aussi spectaculaire que son effondrement, comme celui des résultats de Colruyt, en 2022. Dans un cas comme dans l’autre, la principale responsable est l’inflation, qui dicte les marges du distributeur. Lors de la première phase inflationniste, les prix d’achat ont augmenté plus rapidement que les prix de vente, faisant chuter la marge bénéficiaire de Colruyt à 2,2 % à peine au premier semestre de 2022/23. Mais la tendance s’est inversée en avril 2023 et les prix de vente ont à nouveau augmenté plus rapidement que les prix d’achat, ce qui a permis de rétablir la marge à 4,5 % sur le premier semestre de l’exercice actuel. Il est donc crucial que les investisseurs évaluent bien l’effet des variations futures des prix. La direction affirme que la trajectoire s’est normalisée, mais cette situation perdurera-t-elle sur l’ensemble de l’exercice ? Colruyt évoque une pression accrue sur les prix et beaucoup de promotions sur un marché compétitif, si bien que la guerre des prix pourrait s’intensifier prochainement. Le groupe ne devrait pas renouer avec ses marges bénéficiaires de plus de 5 % dans l’immédiat.



Parallèlement au redressement des marges, le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 16 %, à 5,5 milliards d’euros, grâce à l’envolée des prix des denrées alimentaires et à une nouvelle progression de 100 points de base de sa part de marché, à 32 %. Cela fait déjà 50 ans que Colruyt mise sur les prix les plus bas, et visiblement, la formule fait encore recette. Grâce à la hausse du CA, associée à un contrôle rigoureux des coûts et la normalisation du rapport entre prix d’achat et prix de vente, le bénéfice d’exploitation comparable a bondi de 136 %, à 191 millions d’euros. Le bénéfice par action (BPA) s’établit à 1,49 euro.

Ces taux de croissance exceptionnels ne pourront être maintenus sur l’ensemble de l’exercice, d’autant plus que la base de comparaison devient défavorable au second semestre. Sur l’intégralité de l’exercice 2023/24, le résultat d’exploitation devrait augmenter de plus de 50 à 60 %, soit un BPA d’au moins 2,5 euros. Comme de coutume dans le secteur, les ventes de fin d’année seront déterminantes pour le résultat final.



Colruyt affiche de nouveau un excellent ​​​​​​​bilan. Le ratio d’endettement avait atteint 1,5 fois le cash-flow d’exploitation fin 2022, mais il est tombé à 0,3 grâce à la meilleure performance opérationnelle et à la vente lucrative de la filiale Parkwind. Le groupe peut donc financer son vaste programme d’investissements (1,5 milliard d’euros pour la période 2023-2025), pérenniser sa politique de dividendes et éventuellement poursuivre ses rachats d’actions. Actuellement, les familles qui contrôlent Colruyt Group en détiennent près de 69 % des actions.

Conclusion

En renouant avec un équilibre plus classique entre prix d’achat et de vente, en grappillant des parts de marché et en maîtrisant soigneusement ses coûts, Colruyt a su redresser de manière spectaculaire ses marges bénéficiaires. L’action a bien réagi au rapport, à telle enseigne que son potentiel de hausse est à présent limité. Un ratio cours/bénéfice de 15 peut être considéré comme juste, notamment parce que le profil de risque de la rentabilité a augmenté en raison de la sensibilité à l’inflation et de la pression concurrentielle toujours plus forte pesant sur les distributeurs belges.



Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 41 euros

Ticker : COLR.BB32

Code ISIN : BE0974256852

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 5,2 milliards EUR

C/B 2022/23 : 17

C/B attendu 2023/24 : 15

Perf. cours sur 12 mois : +93 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +85 %

Rendement du dividende : 2,5 %