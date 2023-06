Sombre premier trimestre pour 7C Solarparken

Passée à 427 mégawatts/crête au premier trimestre, la capacité installée devrait permettre au groupe d’atteindre son objectif de 460 mégawatts/crête d’ici la fin de 2023 et de 525 mégawatts/crête un an plus tard. Avec la récente augmentation de capital et l’émission obligataire, le financement de ce projet est presque achevé.

Le 1er trimestre s’est caractérisé par un très faible ensoleillement. De 21,2% inférieure à celle du 1er trimestre de 2022, l’irradiation a obéré à raison de 26,3% le rendement, tombé à 129 kilowattheures par kilowatt/crête. La capacité moyenne des parcs solaires contribuant à la production a augmenté de 18%, à 397 mégawatts/crête (MW/crête), ce qui a permis de limiter à 13,1% la baisse de la production, arrêtée à 51 gigawattheures. Le prix moyen réalisé a atteint 190 euros par mégawattheure (MWh), en recul de 20% en rythme annuel. Sans le contrat swap conclu l’an dernier pour une capacité combinée de 93 MW/crête, la baisse aurait été plus marquée encore. Cet accord garantit un tarif de 149,5 euros par MWh jusqu’à la fin de 2023, alors que le tarif de rachat minimum garanti pour ces parcs tourne autour de 58 euros.

Tout cela s’est traduit par une chute de 28,6% du chiffre d’affaires (CA), à 10,1 millions d’euros, et de 25,2% du cash-flow d’exploitation (Ebitda), à 8,9 millions d’euros. Les prévisions pour 2023 restent inchangées: CA de 66 millions d’euros (85,1 millions en 2022), Ebitda de 57 millions (74,7 millions) et flux de trésorerie de 0,60 euro net par action (0,85 euro). La capacité installée est passée au 1er trimestre à 427 MW/crête (+34 MW/crête), ce qui devrait permettre au groupe d’atteindre son objectif de 460 MW/crête d’ici la fin de 2023 et de 525 MW/crête un an plus tard. Avec la récente augmentation de capital et l’émission obligataire, le financement de ce projet est presque achevé.

Conclusion

L’action remonte, après le recul qui avait suivi la flambée de l’été dernier. Il faudra peut-être encore un peu de temps, mais le risque de baisse nous paraît faible et surtout, les opportunités de reprise, à long terme, sont considérables. Le titre est une valeur défensive à part entière dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 3,85 euros

Ticker: HRPK GY

Code ISIN: DE000A11QW68

Marché: Bourse de Francfort

Capit. boursière: 319,8 millions EUR

C/B 2022: 12,5

C/B attendu 2023: 17,5

Perf. cours sur 12 mois: -22%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: 3,1%