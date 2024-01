Sofina, toujours aussi perspicace

Le holding a levé une partie du voile à propos de ses résultats annuels, qu’il publiera en mars. Les difficultés récentes ne signifient pas qu’il aurait perdu de sa perspicacité.

A une année ​2022 compliquée a, malgré la hausse des taux et le ralentissement de l’économie, succédé un exercice plus stable. La valeur de l’actif net du portefeuille s’élevait fin ​2023 à 9 milliards d’euros, soit 272 euros par action (-2 % ou presque en six mois). Après l’euphorie de ​2021 et les difficultés de ​2022, le titre a peu évolué l’an dernier.

Pour l’investisseur, ce répit représente une opportunité d’entrée. Le titre (215 euros) se négocie moyennant une décote de 20 % par rapport à sa valeur intrinsèque, ce qui reste élevé pour un portefeuille de qualité aux résultats inégalés et dont on connaît la capacité à dégager un surcroît de rendement. Il se peut en outre que la valeur intrinsèque soit sous-évaluée, car le calcul de la valeur des fonds partenaires américains (près de 50 % du portefeuille) date de la fin septembre ; or les marchés boursiers, et en particulier les valeurs technologiques, se sont fortement redressés au quatrième trimestre. Une hausse de 10 % de la valeur de ces fonds aurait pour effet d’accroître de 11 euros par action la valeur de l’actif net du portefeuille. La direction précise que si les marchés du capital-risque n’ont pas débordé d’activité l’année dernière, les entreprises en portefeuille ont poursuivi leur progression.

Des précisions sur un certain nombre de transactions ont également été apportées. Malgré ses efforts pour redresser la gouvernance boiteuse de Byju’s (valorisée à 20 milliards de dollars encore en ​2021), Sofina a dû presque intégralement déprécier ses 5 % de participation dans la plateforme d’apprentissage indienne. Le poids de cet investissement par rapport à la valeur intrinsèque totale du portefeuille est désormais négligeable. Le portefeuille s’est par ailleurs enrichi d’une participation dans l’allemand Green Energy Origin, qui produit des matières premières pour les batteries lithium-ion destinées à équiper les voitures électriques. Sofina se dit heureux de pouvoir de la sorte soutenir l’électrification de la mobilité en Europe. Il a également investi dans le danois EG, qui ambitionne de devenir, en conjuguant croissance organique et acquisitions, un des principaux éditeurs de logiciels pour entreprises de Scandinavie. Des capitaux supplémentaires ont en outre été investis dans Biobest, le leader mondial des pesticides bio. Enfin, la société d’investissement a participé à une deuxième levée de fonds organisée par Mistral, une entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle générative évoquée au Forum économique mondial de Davos, la semaine dernière, pour sa capacité à constituer la réponse européenne à la technologie en matière d’intelligence artificielle de Microsoft et d’Alphabet. Si Sofina a pu s’engager si précocement dans une entreprise à ce point prometteuse, c’est grâce à sa longue expertise et à son vaste réseau. Le holding a profité de la remontée du cours de Colruyt pour liquider entièrement sa position ; son premier investissement dans le distributeur remonte à ​1976.

Conclusion

Après une période de turbulences, l’action a retrouvé un terrain solide. La décote reste l’occasion d’investir dans un portefeuille aux performances inégalées, qui fait généralement mieux que le marché. Les difficultés récentes ne signifient pas que Sofina aurait perdu de sa perspicacité. Nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil : acheter



Risque : moyen



Rating : 1B



Cours : 215 euros



Ticker : SOF BB



Code ISIN : BE0003717312



Marché : Euronext Bruxelles



Capit. boursière : 7,14 milliards EUR



C/B 2023 : –



C/B attendu 2024 : 15



Perf. cours sur 12 mois : -4 %



Perf. cours depuis le 01/01 : -5 %



Rendement du dividende : 1 %