SilverCrest Metals : un programme de rachat opportun

Près d’un an après le démarrage de la mine Las Chispas, au Mexique, SilverCrest Metals peut se prévaloir d’une bonne année sur le plan opérationnel. Pour les actionnaires, le bilan est plutôt mitigé. Comme toutes les actions du secteur minier, SilverCrest a été délaissée pendant la majeure partie de l’année 2023. Elle est tombée à un plus bas en octobre, avant de remonter, mais globalement, son cours a stagné.



Avec Las Chispas, le producteur de métaux précieux a tenu toutes ses promesses et a même très agréablement surpris. Sur les trois premiers trimestres de l’année, la mine a produit 45.600 onces troy d’or et 4,31 millions d’onces troy d’argent, soit au total 7,93 millions d’onces troy d’équivalent argent. Compte tenu d’un coût de production d’en moyenne 12,13 dollars par once troy et des prix actuels des métaux, elle a dégagé une marge confortable. Celle-ci a tourné autour de 60 % au cours des quatre derniers trimestres. Las Chispas génère par ailleurs des flux de trésorerie positifs. Jusqu’à la fin de la décennie, la mine produira quelque 10 millions d’onces troy d’équivalent argent par an et le coût de production avoisinera les 12 dollars. SilverCrest ne traite pas tous les minerais : il se constitue des stocks de deux à trois mois pour s’assurer de faire tourner l’usine de traitement même en cas d’interruption de la production.



Pour 2023, le groupe s’attend à produire 9,8 à 10,2 millions d’onces troy, à un coût compris entre 12,75 et 13,75 dollars par unité ; si l’on se fonde sur les neuf premiers mois de l’année, la production est plus susceptible de se situer dans le haut de la fourchette, contrairement au coût. SilverCrest vise un flux de trésorerie disponible de 100 millions de dollars par an en moyenne, mais pour cela, les cours des métaux précieux devraient rester à leurs niveaux d’aujourd’hui.



La mise à jour de l’étude de faisabilité de l’extension souterraine de Las Chispas – il reste de nombreuses zones à exploiter – publiée cette année a déçu le marché. Les réserves estimées sont en effet légèrement moins importantes que lors de l’étude menée en 2021. La teneur moyenne en minerai serait de 719 grammes par tonne (g/t), contre 843 g/t annoncés auparavant. Cela dit, c’est classique : dans le secteur minier, les études préliminaires sont presque toujours trop optimistes, également s’agissant des coûts. Soulignons néanmoins que 719 g/t, c’est bien plus que ce qu’offrent d’autres projets. Point positif, la nouvelle étude indique que SilverCrest pourra recourir à la méthode d’exploitation par forage de longs trous à chambres ouvertes dans une plus grande partie de la mine souterraine, ce qui lui coûtera nettement moins cher que la méthode par coupe et remblai qui semblait s’imposer initialement.



Fait remarquable, grâce aux flux de trésorerie positifs, le groupe avait apuré toutes ses dettes avant la fin du premier semestre. Fin septembre, ses liquidités s’élevaient à 70 millions de dollars. Il détenait en outre pour 11,7 millions de dollars d’or ; on en déduit que la direction semble convaincue que le métal jaune va s’apprécier. SilverCrest dispose également d’une ligne de crédit non encore utilisée de 70 millions de dollars. Il financera donc sans peine les nouvelles explorations. Pour le premier trimestre de 2024, un budget de 10 millions de dollars est prévu à cet effet. SilverCrest profite du très faible prix de ses actions pour lancer un programme de rachat. N’est-ce pas une excellente manière d’utiliser la trésorerie ? Le groupe rachètera jusqu’à 7,36 millions de ses propres actions, soit environ 5 % des actions en circulation. Au 30 septembre, il avait dépensé 7,1 millions de dollars en rachat d’actions.



Conclusion

SilverCrest Metals s’échange à 4,5 fois l’Ebitda et à moins de 9 fois le flux de trésorerie disponible attendu par action. C’est très peu pour un producteur financièrement sain dont la structure de coûts est inférieure à celle du secteur et qui dispose encore d’un grand potentiel de croissance. L’action demeure digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 6,15 dollars

Ticker : SILV US

Code ISIN : CA8283631015

Marché : NYSE

Capit. boursière : 900 millions USD

C/B 2022 : 10,5

C/B attendu 2023 : 10

Perf. cours sur 12 mois : -6 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +2 %

Rendement du dividende : –