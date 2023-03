SilverCrest Metals profite des bons débuts de Las Chispas

Les cash-flows générés par la nouvelle mine ont permis de réduire encore l’endettement. Depuis peu, les prix des métaux précieux augmentent tandis que ceux de l’énergie baissent, une combinaison idéale pour doper les marges. Nous recommandons l’achat du titre.

La mine d’argent de Las Chispas, détenue par SilverCrest, est l’une des plus riches au monde. Depuis le lancement de la production commerciale en novembre, 2,23 millions d’onces troy d’équivalent argent y ont été produites (1,2 million d’onces troy d’argent et près de 12.000 onces troy d’or), ce qui a permis au groupe de dégager un bénéfice de 31,3 millions de dollars ou 0,21 dollar par action en 2022, contre une perte de 0,16 dollar un an plus tôt. Sur la durée de vie de la mine (8,5 ans tant que d’autres zones n’auront pas été explorées), une production annuelle moyenne de 12,4 millions d’onces troy d’équivalent argent est escomptée; ce sera sans doute moins en 2023, car l’usine de traitement ne fonctionne pas encore à plein régime. Les réserves et autres paramètres opérationnels seront précisés dans un rapport technique attendu au deuxième trimestre.

La dette s’élevait encore à 90 millions de dollars en novembre 2022, mais SilverCrest en avait remboursé 40 millions de dollars fin décembre, terminant l’exercice avec une trésorerie de 50,8 millions de dollars. Ce chiffre était de 71,2 millions de dollars fin février, avant que le groupe allège encore sa dette, à 35 millions de dollars, soit une réduction de 60% de l’endettement sur une période de quatre mois seulement – une excellente performance. Etant donné le cours actuel des métaux précieux, un cash-flow disponible de l’ordre de 200 millions de dollars devrait être possible cette année.

Conclusion

Le démarrage de Las Chispas s’est déroulé sans heurts, ce qui est déjà une belle réussite pour une nouvelle mine. Les abondants cash-flows ont permis de réduire encore l’endettement. Depuis peu, les prix des métaux précieux augmentent tandis que ceux de l’énergie baissent, une combinaison idéale pour doper les marges. A moins de cinq fois les cash-flows attendus, SilverCrest reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 6,17 dollars

Marché: New York Stock Exchange

Ticker: SILV US

Code ISIN: CA8283631015

Capit. boursière: 790 millions USD

C/B 2022: 29

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: -31%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: –