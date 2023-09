Siemens, une étoile ternie

La présentation des résultats annuels, le 16 novembre, nous donnera peut-être tort, mais il semble que la belle progression soit arrivée à son terme. La normalisation des flux et le caractère encore modéré de la reprise chinoise pèsent considérablement sur les commandes confiées au pôle Digital Industries.

Avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards d’euros, Siemens est le groupe industriel le plus important d’Europe. Comme Philips, il a multiplié les restructurations et les cessions au fil de son histoire. Sa direction vise une croissance organique de 5-7% du chiffre d’affaires par an en moyenne sur trois à cinq ans. Si la réalisation de cet objectif ne posait jusqu’ici pas de problème, les chiffres du troisième trimestre de l’exercice décalé ont été mal accueillis par le marché, ce qui a fait perdre près de 5% au cours de l’action.

La division Mobility (+224%) a certes engrangé des commandes pour des trains à grande vitesse en Egypte (2,5 milliards d’euros) et des trams à Munich (2,1 milliards), mais les commandes confiées au pôle Digital Industries ont chuté à 4,1 milliards d’euros (-35%), à cause en partie de la normalisation des flux, après le rattrapage post-pandémie, et en partie du caractère encore modéré de la reprise chinoise (commandes d’automatisation en recul de 61%).

Siemens commence aussi à ne plus pouvoir continuer à relever ses prix à un rythme aussi soutenu qu’auparavant. La croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires et de la marge d’Ebit (bénéfice opérationnel/chiffre d’affaires) a donc été revue à la baisse. Pour cette année, la croissance organique du chiffre d’affaires est maintenue à 9-11%. Grâce notamment à l’abondance des flux de trésorerie disponibles, le ratio d’endettement, déjà bon, s’est encore amélioré; le ratio dette nette/cash-flow d’exploitation des divisions industrielles est tombé à 0,8.

Conclusion

Il semble que la belle progression du titre soit arrivée à son terme. Avec un ratio cours/bénéfice attendu de 14 et un rendement en dividende de plus de 3%, il vaut néanmoins la peine d’être conservé.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 133,9 euros

Ticker: SIE GY

Code ISIN: DE0007236101

Marché: Francfort

Capit. boursière: 107,2 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 14

Perf. cours sur 12 mois: +40%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 3,2%