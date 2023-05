Siemens relève ses prévisions

A la faveur d’un deuxième trimestre spectaculaire, le groupe allemand a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice. L’action a déjà gagné 20% depuis janvier et une consolidation est attendue, mais le titre reste digne d’achat.

Siemens a toujours le vent en poupe. Après un bon premier trimestre, le chiffre d’affaires (CA) a dépassé les attentes au 2e trimestre de l’exercice décalé, avec une croissance organique de 15%. Le carnet de commandes a encore augmenté de 3 milliards d’euros sur le trimestre, à 105 milliards d’euros, dont 30 milliards d’euros seront comptabilisés au 2e semestre.

Grâce à une meilleure utilisation des capacités et à une plus grande disponibilité des composants pour les produits les plus complexes, et donc onéreux, la rentabilité s’est également améliorée. La marge d’exploitation des trois divisions Digital Industries, Smart Infrastructure et Mobility et de la filiale Siemens Healthineers a augmenté de plus de trois points de pourcentage, à 14,2%. Siemens a donc de nouveau ajusté ses prévisions pour l’exercice et table désormais sur une hausse organique du CA de 9 à 11% (7 à 10% précédemment). Le bénéfice a été relevé, de 8,90 – 9,40 euros il y a trois mois à 9,60 – 9,90 euros désormais. Ces chiffres excluent l’amortissement du goodwill et la revalorisation de la participation restante de près de 32% dans Siemens Energy; après le décrochage de l’action, Siemens l’avait dévalorisée de 2,8 milliards mi-2022, mais le terrain cédé a depuis été regagné et la participation dans Siemens Energy a augmenté de 1,6 milliard d’euros (2,01 euros par action). Nous tablons pour notre part sur un bénéfice de 9,70 euros par action sur l’exercice.

Conclusion

Siemens a tenu sa promesse d’améliorer le cash-flow disponible, d’un peu moins de 100 millions au premier trimestre à 2,35 milliards d’euros au dernier trimestre. L’action ayant gagné près de 20% depuis début janvier, une consolidation est attendue. Toutefois, au vu de l’amélioration de la rentabilité, la multiplication des débouchés et le bilan

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 153,42 euros

Ticker: SIE GY

Code ISIN: DE0007236101

Marché: Francfort

Capit. boursière: 122,91 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: +29%

Perf. cours depuis le 01/01: +18%

Rendement du dividende: 1,5%