Siemens confronté à un ralentissement préoccupant des commandes

Pour les trois à cinq prochaines années, Siemens vise une croissance organique moyenne annuelle de son chiffre d’affaires (CA) de 5 à 7%. Si les chiffres des derniers trimestres, et notamment le cash-flow disponible (près de 3 milliards d’euros) s’inscrivaient en ligne avec cet objectif, et le carnet de commandes était bien rempli (40% du CA attendu en 2024 déjà assuré), des inquiétudes pointent. La baisse des commandes dans la division Digital Industries évoque ainsi une normalisation du flux, après le rattrapage post-pandémie et la reprise économique modérée en Chine, où les demandes d’automatisation ont chuté de 61%. Le groupe arrive aussi à la limite des fortes augmentations de prix imposées jusqu’ici.

Siemens a maintenu ses prévisions pour 2023, soit une croissance organique du CA de 9 à 11%, et un bénéfice par action de 9,60 à 9,90 euros (sans tenir compte des problèmes de la filiale Siemens Energy). Grâce, notamment, à l’abondant cash-flow disponible, le ratio d’endettement, déjà très correct, s’est encore amélioré; pour les divisions industrielles, le rapport entre la dette financière nette et le cash-flow d’exploitation (Ebitda) est tombé à 0,8, un chiffre exceptionnellement bas.

Conclusion

La baisse des commandes a été plus marquée qu’attendu, si bien que les perspectives bénéficiaires pour 2024 n’ont pu être relevées, contrairement à ce qu’attendait le marché. La croissance du CA et l’excellente marge bénéficiaire de Digital Industries pourraient bien durer plus longtemps que nous ne le pensons. Toutefois, nous sommes d’avis que la série de bonnes surprises livrées par les trimestriels et le relèvement des bénéfices attendus arrive à son terme. Il n’en reste qu’avec un ratio cours/bénéfice de 15 et un rendement du dividende supérieur à 3%, l’action Siemens vaut toujours la peine d’être conservée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 149,8 euros

Ticker: SIE GY

Code ISIN: DE0007236101

Marché: Francfort

Capit. boursière: 119,8 milliards EUR

C/B 2022: 15

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +18%

Perf. cours depuis le 01/01: +15%

Rendement du dividende: 3,1%