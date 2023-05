Séduisantes perspectives pour Chevron

Nul ne comprend pourquoi les Etats-Unis ont recommencé à vendre du pétrole provenant de leurs réserves stratégiques. Quoi qu’il en soit, Chevron continue de veiller aux intérêts de ses actionnaires.

C’est le 6 mars que l’Etat américain a cessé de puiser dans ses réserves stratégiques. Les 727 millions de barils de pétrole initialement disponibles n’atteignaient plus alors que 372 millions d’unités. Ces réserves sont destinées à permettre à l’industrie américaine de disposer de suffisamment d’or noir pour ne jamais être à l’arrêt – pour cause de catastrophe naturelle ou de guerre majeure, par exemple. Le prix, du reste plus bas qu’auparavant, n’est officiellement pas déterminant. Il s’établissait à 147 dollars en 2008 et à 130 dollars l’an dernier; si l’on tient compte de l’inflation, il est aujourd’hui inférieur de deux tiers à celui de 2008.

Nul ne comprend donc pourquoi les Etats-Unis ont recommencé, le 24 mars, à vendre du pétrole provenant des réserves stratégiques. Cinq millions de barils ont d’ores et déjà été écoulés dans ce cadre. Utiliser ces stocks à des fins politiques est irresponsable. L’Opep et la Russie en ont récemment profité pour ralentir leur production: la diminution des stocks stratégiques et les tensions géopolitiques croissantes empêchent les prix du pétrole de tomber sous un certain seuil.

Chevron a publié ses résultats trimestriels la semaine dernière. Le géant américain a investi 3 milliards de dollars, versé pour 2,9 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 3,8 milliards de dollars d’actions propres. Il continue à l’évidence de veiller aux intérêts de ses actionnaires.

Conclusion

Il est peu probable que les prix de l’or noir cèdent du terrain, alors que les raisons pour qu’ils augmentent sont nombreuses. Le ratio cours/bénéfice de Chevron (9) est dérisoire, y compris dans une perspective historique. L’action est en outre une des préférées de Warren Buffett. Voilà donc de bonnes raisons d’envisager de l’intégrer dans le portefeuille modèle. La recommandation d’achat est bien sûr maintenue.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 156,22 dollars

Ticker: CVX US

Code ISIN: US1667641005

Marché: NYSE

Capit. boursière: 299,8 milliards USD

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: -5%

Perf. cours depuis le 01/01: -10%

Rendement du dividende: 3,8%