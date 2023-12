Sandstorm Gold fait tout pour réduire sa dette

L’action Sandstorm Gold ne s’apprécie pas encore parce que le marché craint une augmentation de capital. Elle devrait se reprendre en 2024.

A 41,8 millions de dollars, le chiffre d’affaires (CA) de la société canadienne de royalties et de streaming de métaux précieux n’a pas battu le record (49,8 millions) atteint au trimestre précédent, mais a gagné 7 % en glissement annuel (39 millions l’an passé), au troisième trimestre (T3). Et si l’once troy d’or s’est écoulée en moyenne à 1.919 dollars (+13 % par rapport au T3 de l’année dernière), Sandstorm en a cependant vendu moins (21.123 onces d’équivalent or, contre 22.606 un an plus tôt et 24.504 au T2). Sur neuf mois, elle en a cependant vendu 22 % de plus (à 73.995 onces) qu’en 2022 et son CA s’est accru de 22,5 %, à 135,1 millions de dollars. Hors variations du fonds de roulement, le flux de trésorerie d’exploitation est passé de 31,3 à 33,9 millions de dollars (+8,3 %) en un an, au T3. A 114,6 millions, le flux des neuf premiers mois a augmenté de 43,3 % par rapport à celui de l’an passé. Par ailleurs, Sandstorm n’a réalisé ni bénéfice net ni perte nette, alors qu’elle était bénéficiaire l’an passé (31,7 millions de dollars). De 80,5 millions après neuf mois en 2022, le bénéfice net ne s’élevait plus qu’à 18,3 millions un an plus tard. En 2022, la société avait réalisé un bénéfice exceptionnel d’environ 60 millions de dollars grâce à la création de sa consœur spécialisée dans le cuivre Horizon Copper, aujourd’hui cotée en Bourse, et à la cession de royalties à Sandbox Royalties. L’année dernière, Sandstorm s’était endettée à hauteur de 637 millions de dollars pour financer l’acquisition de Nomad Royalty et d’un portefeuille de projets de Base Core Metals (coût total : 1,15 milliard). Début novembre, elle avait déjà ramené sa dette à 443 millions. Pour en accélérer la réduction, elle cédera jusqu’à fin 2024 ses actifs qui ne génèrent pas encore de flux de trésorerie ; le produit total devrait se situer entre 40 et 100 millions de dollars. Pour commencer, elle a cédé deux de ses actifs non essentiels à Sandbox Royalties, pour 25 millions (10 millions en espèces, 15 millions en nouvelles actions). La dette pourrait, si les actifs se vendent bien, être descendue à 350-290 millions de dollars fin 2024.

Pour 2023, Sandstorm Gold vise toujours une production comprise entre 90.000 et 100.000 onces troy d’équivalent or. Laquelle grimpera à 125.000 onces au cours des cinq prochaines années. En moyenne, sur les 15 ans qui viennent, Sandstorm produira 110.000 onces d’or par an ; c’est grâce à ses acquisitions de l’année dernière qu’elle a pu améliorer ses perspectives de production à long terme. En 2024, deux grands projets, Greenstone (Canada) et Platreef (Afrique du sud), qui ont rejoint son portefeuille lorsqu’elle a acquis Nomad Royalty, entreront en production respectivement au premier semestre et au T1 de 2024. A sa vitesse de croisière, Greenstone, qu’Equinox Gold construit avec Orion Mine, livrera à Sandstorm 9.000 à 10.000 onces troy d’équivalent or par an. Platreef, que développe Ivanhoe Mines, devrait produire au cours de la phase I 113.000 onces troy (or, platine, palladium et rhodium) et au cours de la phase II, soit à partir de 2027/28, 594.000 onces troy. En 2024 en principe, SSR Mining prendra sa décision finale d’investissement dans le projet turc Hod Maden, dont il a acquis cette année 40 % des parts ; Hod Maden est le plus gros projet de Sandstorm.

Conclusion

L’action Sandstorm Gold ne s’apprécie pas encore parce que le marché craint une augmentation de capital. Elle devrait se reprendre en 2024, où elle profitera pleinement de la hausse attendue des prix des métaux précieux. Toujours fort sous-évaluée, elle est digne d’achat. Pour l’investisseur patient.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 4,97 dollars

Ticker : SAND US

Code ISIN : CA80013R2063

Marché : NYSE

Capit. boursière : 1,48 milliard USD

C/B 2022 : 14,5

C/B attendu 2023 : 55

Perf. cours sur 12 mois : -8,6 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -5,5 %

Rendement du dividende : 1,2 %