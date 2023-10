Saine correction du cours de Microsoft

Avec sa gamme de produits et de services unique, Microsoft continuera bien sûr à dominer le secteur technologique ces prochaines années. L’entreprise se réinvente sans cesse, au gré des tendances. Elle investit pour ce faire en permanence dans la recherche et développement, tout en procédant à des acquisitions ciblées.

Le groupe est parfaitement positionné dans les segments des logiciels, du cloud et, bientôt, des jeux. Il y a fort à parier que l’intelligence artificielle (IA) viendra s’ajouter à cette liste. Sa croissance est par ailleurs impressionnante. Au cours de son exercice 2023, clos ce 29 juin, Microsoft a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 211,9 milliards de dollars. La vigueur du billet vert lui a joué des tours mais à cours de change constants, la croissance du CA est de 11%. Le consensus mise d’ici à 2025 sur une progression de 13%, à 266,7 milliards de dollars. Cette accélération devrait provenir de l’activité cloud, à quoi s’ajouteraient l’élargissement de l’offre de jeux et, surtout, l’IA. L’émergence de l’IA générative a d’ailleurs donné un vrai coup d’accélérateur. ChatGPT a été développé par OpenAI, cofondée par Microsoft. Reste à savoir dans quelle mesure l’IA sera utilisable dans les produits et services et contribuera à une croissance durable du CA et des bénéfices. ChatGPT est en tout cas déjà intégré dans le moteur de recherche Bing et dans les modules Office 365, notamment. Certains analystes estiment que l’IA va permettre à la croissance de Microsoft d’atteindre 20%, contre les 13% actuellement calculés; ce qui représenterait un CA supplémentaire de près de 100 milliards d’euros d’ici 2027. Mais faute d’avoir une vision claire du modèle de gains à long terme des nouvelles technologies, la prudence reste de mise – la marge d’erreur est en effet importante. Avec 1,4 milliard de visiteurs uniques en août (1,2 milliard, pour Bing), ChatGPT est quoi qu’il en soit devenu un des plus grands sites web au monde. La concurrence ne reste pas inactive. Alphabet (Google) offre avec Bard sa propre application d’IA générative, qui s’intégrera dans les applis et services de Google. Meta Platforms a elle aussi développé des applications d’IA pour Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger.

Microsoft disposait fin juin de 111,3 milliards de dollars de liquidités, pour une dette de 79,4 milliards. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la valeur de sa participation, croissante, dans OpenAI. Les investissements n’empêchent pas les flux de trésorerie de rester largement positifs. Le groupe a distribué au cours du dernier exercice 19,8 milliards de dollars en dividendes et 22,2 milliards en rachats d’actions (total: 48% du bénéfice d’exploitation). Le dividende trimestriel a été porté de 0,68 à 0,75 dollar par action; soit, au cours de l’action, un rendement en dividende de près de 1%.

Malgré sa récente correction, le S&P 500 reste plus de 10% plus élevé qu’en début d’année, alors que le S&P 500 Equal Weight, où toutes les actions ont la même pondération, est stable. La différence est due aux “Magnificent 7”, sept actions qui se portent extrêmement bien, ce qui biaise l’évolution du S&P 500. Avec un gain de cours de plus de 30% depuis janvier, Microsoft fait lui aussi partie de ce groupe sélect.

Conclusion

Microsoft se négocie à 32 fois les bénéfices de 2023 et à près de 29 fois ceux escomptés pour 2024… contre 36 et 33 fois respectivement avant la correction de juillet. Les chiffres étant un peu plus raisonnables, il n’est plus nécessaire de vendre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 318,95 dollars

Ticker: MSFT US

Code ISIN: US5949181045

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2.370 milliards USD

C/B 2022: 32,5

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: +29%

Perf. cours depuis le 01/01: +33%

Rendement du dividende: 0,9%