Royal Vopak a réajusté ses perspectives annuelles

L’action, qui s’est appréciée récemment, n’est toujours pas valorisée de manière excessive.

La demande de stockage en citerne continue d’augmenter. Grâce, d’une part, au climat plus favorable dont bénéficie le secteur pétrolier et d’autre part, au renouvellement de contrats de stockage de produits chimiques, le chiffre d’affaires (CA) du groupe néerlandais s’est accru de 1,8% en glissement trimestriel et de 11,6% en glissement annuel. Son bénéfice d’exploitation a gagné 34% par rapport à la même période un an plus tôt, et dépassé de 13% le consensus.

La stratégie de Royal Vopak, qui consiste à accroître le nombre de terminaux de stockage et se tourner davantage vers les nouvelles sources d’énergie, le recyclage et les matières premières durables, porte donc ses fruits. A telle enseigne que la direction a réajusté ses perspectives pour cet exercice: alors qu’elle visait au départ un cash-flow opérationnel sous-jacent (Ebitda) de 910-950 millions d’euros (il s’est établi à 887,2 millions d’euros en 2022), elle table désormais sur plus de 950 millions d’euros.

L’année dernière, le taux d’occupation des terminaux ne s’était établi qu’à 83% sur le premier trimestre, mais avait grimpé à 90% au quatrième trimestre. Sur les trois premiers mois de 2023, il a encore progressé, à 92%, porté principalement par les divisions Europe & Afrique et Asie & Moyen-Orient.

Conclusion

L’appréciation de l’action Vopak consécutive aux améliorations constatées sur le plan opérationnel et au relèvement des prévisions pour 2023 ne nous incite pas encore à rétrograder notre conseil. L’action n’est en effet toujours pas valorisée de manière excessive, à un ratio cours/bénéfice de 11,5 escompté pour 2023 et avec un rendement du dividende qui demeure proche de 4%. Toujours digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 34,86 euros

Ticker: VPK NA

Code ISIN: NL0009432491

Marché: Amsterdam

Capit. boursière : 4,38 milliards EUR

C/B 2022: 14

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: +36%

Perf. cours depuis le 01/01: +25%

Rendement du dividende: 3,8%