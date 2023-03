Rio Tinto profitera de la réouverture de la Chine

Même après l’abaissement du dividende, le rendement est séduisant. Toute correction significative du cours de l’action est une occasion de prendre une position.

Le groupe avait averti qu’en 2022, son chiffre d’affaires (CA) comme ses bénéfices seraient inférieurs à ceux de l’année record 2021. Les chiffres annuels n’ont donc aucunement surpris. Le CA a baissé de 12,5%, à 55,6 milliards de dollars. Dans la division minerai de fer, la plus importante du groupe, il a chuté de 22%. En 2022, le prix moyen du minerai de fer a été de 26% inférieur à celui de 2021. Le bénéfice d’exploitation sous-jacent (Ebitda) ayant diminué de 30%, à 26,3 milliards de dollars, la marge d’Ebitda (Ebitda/CA) s’est établie à 45%. Le bénéfice net ajusté a cédé 38%, à 13,3 milliards de dollars. La tonne de minerai de fer s’est vendue à 133 dollars fin février, son plus haut niveau sur les huit derniers mois et 60% plus cher qu’en novembre. L’incidence de la réouverture de la Chine sur son prix n’est pas encore perceptible car les stocks d’acier sont actuellement modestes. Si le minerai de fer s’est déprécié récemment, c’est lié à la fermeture temporaire d’un certain nombre d’aciéries chinoises après le dépassement des limites d’émission. Le marché demeure relativement tendu car dans le sillage de l’Australie et du Brésil, l’Afrique du Sud a indiqué que sa production de minerai de fer ralentissait.

Rio Tinto a réalisé un cash-flow disponible de 9 milliards de dollars en 2022, mais a versé 11,7 milliards aux actionnaires et dépensé 3,8 milliards en acquisitions. En conséquence, sa dette nette a grimpé à 4,2 milliards de dollars. Le groupe a beau avoir réduit le dividende de 10,4 à 4,92 dollars par action, il n’a versé qu’une fois un montant plus important que cette fois-ci (8 milliards de dollars, ou 60% du bénéfice net sous-jacent).

Conclusion

L’évolution des prix des matières premières à court terme est très imprévisible et l’on peut en dire autant de l’action Rio Tinto. Des pénuries étant inévitables à long terme, cette dernière demeure intéressante pour l’investisseur disposant d’un horizon long, malgré la nature cyclique des activités du groupe.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 57,03 livres sterling

Ticker: RIO LN

Code ISIN: GB0007188757

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 94,7 milliards GBP

C/B 2022: 6,5

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: -1,5%

Perf. cours depuis le 01/01: -2%

Rendement du dividende: 1,1%