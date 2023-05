Revenus d’intérêts inférieurs aux prévisions chez KBC

Les actionnaires espéraient l’annonce d’un dividende supplémentaire mais, l’aval de la Banque centrale européenne se faisant attendre, la décision est retardée d’un mois. D’un montant considérable, le capital excédentaire est dû à la vigueur des ratios de liquidité et de solvabilité du bancassureur, notamment.

L’action KBC évolue toujours en dents de scie. Elle s’était négociée à moins de 50 euros en octobre, avant de repasser la barre des 70 euros, grâce notamment à l’annonce des excellents chiffres annuels. Mais la Silicon Valley Bank, le Credit Suisse et autres First Republic Bank sont venus troubler la fête si bien qu’au terme d’un 1er trimestre en demi-teinte, le cours est retombé sous les 60 euros. Reste qu’à 882 millions d’euros, le bénéfice net a bondi de 95% en un an et dépasse de près de 20% le consensus, arrêté à 730 millions d’euros; à cela correspond un bénéfice de 2,08 euros par action, contre 1,06 euro au 1er trimestre de 2022. Cette hausse est toutefois surtout due à la finalisation de la vente, en février, de KBC Bank Ireland.

Les analystes s’intéressent avant tout aux revenus nets d’intérêts – le cœur de l’activité de toute banque, base (stable) de ses bénéfices, les dépréciations et reprises sur les prêts, le trading, les plus-values et moins-values sur les ventes d’activités… n’étant souvent que des éléments ponctuels ou purement comptables. Les revenus nets d’intérêts n’ont pas dépassé 1,324 milliard d’euros, soit 48 millions (3,5%) de moins que le consensus (1,372 milliard). C’est une hausse de 10,2% par rapport au 1,201 milliard engrangé au 1er trimestre de 2022, mais aussi un recul de 6,6% en rythme trimestriel (1,417 milliard). Tout cela n’a pas empêché le total des produits d’atteindre 3,060 milliards d’euros, soit 0,9% de mieux que le consensus (3,032 milliards). Le fait que les revenus nets d’intérêts soient inférieurs aux prévisions s’explique par la finalisation de la vente de KBC Bank Ireland et par l’augmentation des dépenses de financement, entre autres.

KBC payera un généreux dividende en 2023 également. Le dividende de base est fixé à 4 euros brut par action au titre de l’exercice 2022, acompte de 1 euro, payé en novembre, inclus. Les actionnaires espéraient l’annonce d’un dividende supplémentaire mais l’approbation de la Banque centrale européenne (BCE) se faisant attendre, l’organe d’administration doit reporter sa décision d’un mois. On parle de 1,4 milliard d’euros environ de capital excédentaire, dû à l’excellence des ratios de liquidité et de solvabilité (400 millions), à quoi s’ajoutera la somme libérée après la vente du passif irlandais (1 milliard). Soit un rendement en dividende proche de 7% brut, qui pourrait même facilement passer à (plus de) 10%. C’est une très bonne nouvelle pour l’actionnaire de référence KBC Ancora (18,6% des titres KBC), monoholding typiquement belge, qui ne détient que des actions KBC et dont les revenus se composent presque exclusivement de dividendes issus de KBC. L’annonce, faite lors de la publication des résultats annuels, d’une augmentation de 6% en moyenne du total des produits entre 2022 et 2025 (à 10,3 milliards d’euros en 2025, alors que les analystes attendaient en moyenne 9,5 milliards d’euros), a agréablement surpris.

Conclusion

Les actions bancaires sont relativement (très) bon marché depuis de nombreuses années. Les relèvements de taux pratiqués par la BCE avaient permis aux marges d’intérêt des banques européennes de sérieusement s’améliorer, mais la récente crise bancaire a ralenti la progression du secteur. A 1,3 fois la valeur comptable et à un ratio cours/bénéfice de 9 en 2022 et de 7,5, sans doute, cette année, la valorisation est à nouveau très raisonnable. Nous avions revu notre recommandation à la baisse aux alentours de 70 euros; sous 60 euros, nous la remontons.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 59,52 euros

Ticker: KBC BB

Code ISIN: BE0003565737

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 24,13 milliards EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: -2%

Rendement du dividende: 6,7%