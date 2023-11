Retour à la case départ pour PostNL

Les prévisions bénéficiaires ne sont pas confirmées: PostNL escompte pour l’exercice un bénéfice d’exploitation normalisé d’un peu plus de 100 millions d’euros, dans le bas de la fourchette initialement prévue. Les pronostics pour l’an prochain ne sont guère plus brillants.

L’accélération du marché des colis avait permis à PostNL de relever ses bénéfices prévisionnels cet été, mais l’optimisme n’est désormais plus de mise. Les expéditions ont à peine progressé au 3e trimestre: la croissance des volumes (1,6%) a été bien inférieure aux attentes et celle du chiffre d’affaires n’a pas dépassé 2%. Les pertes d’exploitation ont certes été réduites de moitié en rythme annuel, mais le bénéfice d’exploitation des neuf premiers mois n’a atteint que 14 millions d’euros, contre 23 millions l’an dernier. Herna Verhagen, la CEO, ne cache pas que le trimestre a été difficile.

Les prévisions bénéficiaires ne sont donc pas confirmées. PostNL escompte pour 2023 un bénéfice d’exploitation normalisé d’un peu plus de 100 millions d’euros, dans le bas de la fourchette de 100 à 130 millions initialement prévue. Les pronostics pour 2024 ne sont guère plus brillants. La direction précise que les volumes sont de plus en plus difficiles à estimer, surtout dans ce contexte économique incertain. Les dépenses salariales grimpent, elles, rapidement, sur fond de marché de l’emploi tendu. Leur augmentation s’accélérera encore en 2024, et le salaire minimum sera de surcroît relevé. L’entreprise restera donc plus longtemps que prévu coincée entre une stagnation de ses revenus et une augmentation de ses coûts, ce qui ne laisse aucune place à un redressement durable de l’action. Les investisseurs vont par conséquent devoir attendre que le marché des colis se normalise. Rappelons que l’explosion des volumes due à la pandémie avait fait place à une chute, normale mais lourde, du trafic, qui a elle-même laissé le marché en état de surcapacité; PostNL reste toutefois convaincue que la part de marché des achats en ligne – et donc, des colis – ne peut qu’augmenter à terme.

Si les revenus sont sous pression, c’est aussi parce que les internautes achètent de plus en plus en Asie, ce qui génère un trafic relativement moins rentable pour l’entreprise que les envois nationaux. Le phénomène a même intégralement neutralisé les augmentations tarifaires au 3e trimestre. La nette augmentation des dépenses salariales et des autres coûts ayant absorbé la totalité de la croissance des volumes, le pôle colis n’a réalisé qu’un million d’euros de bénéfice d’exploitation. PostNL engage actuellement des dépenses pour être prête à assurer les envois de fin d’année – le 4e trimestre doit absolument être à la hauteur, si l’on veut que le bénéfice prévisionnel ajusté pour l’exercice se concrétise.

L’entreprise néerlandaise doit âprement défendre sa rentabilité sur le marché du courrier également. Les volumes ont en effet cédé 8,7% et les augmentations tarifaires ont été partiellement annihilées par la multiplication des contrats de dépôt de masse, assortis d’une marge inférieure. Les économies de coûts n’ont pas permis de compenser la hausse des salaires et des dépenses liées à l’absentéisme et au manque de personnel. La perte d’exploitation de l’activité courrier s’est donc creusée, à 14 millions d’euros, au 3e trimestre, sans qu’aucune amélioration ne soit actuellement en vue.

Conclusion

L’optimisme ressenti à l’issue du 1er semestre n’est plus vraiment de mise. Le marché des colis s’essouffle, alors que les dépenses filent. Le bénéfice prévisionnel ajusté pour l’exercice dépend à présent du 4e trimestre. Avec un bénéfice d’exploitation normalisé d’environ 100 millions d’euros, pour une capitalisation boursière de 745 millions d’euros, la valorisation est correcte. Conserver l’action, toujours.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 1,5 euro

Ticker: PNL

Code ISIN: NL0009739416

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 745 millions EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -10%

Perf. cours depuis le 01/01: -15%

Rendement du dividende: 4,8%