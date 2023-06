Recticel: vente conclue… pour 200 millions d’euros de moins

La cession de sa division Engineered Foams à Carpenter a enfin été finalisée. Le fabricant de produits en mousse va pouvoir devenir un pure player du secteur de l’isolation.

Il y a quelques mois, en marge de la présentation de sa mise à jour relative au premier trimestre, Recticel avait indiqué que l’américain Carpenter n’était plus disposé à débourser 656 millions d’euros, ou quelque 11,50 euros par action Recticel, pour la division Engineered Foams (mousses techniques souples), qu’il s’était engagé, en 2021, à racheter. Recticel a eu chaud. Mais ça y est, la transaction a été conclue, certes à un prix bien inférieur à celui escompté, de 451,8 millions d’euros. Recticel conservera néanmoins deux actifs: l’américain The Soundcoat Company (isolation acoustique et thermique) et ses 33% dans l’italien Orsa Foam, qui apportent ensemble 4,5 millions d’euros du cash-flow d’exploitation (Ebitda) consolidé. Recticel Ltd (UK Comfort Foams) a été cédée à GIL Investments Ltd.

Compte tenu de l’endettement à la fin du premier trimestre, la trésorerie nette va désormais avoisiner les 170 millions d’euros. En outre, dans un contexte de transition énergétique, “Recticel 2.0”, en tant que pure player dans le domaine de l’isolation, dispose d’un potentiel de croissance. C’est sur cela que l’on peut miser aujourd’hui. L’on peut d’ailleurs s‘attendre à voir Recticel procéder à des acquisitions. Il y a déjà eu celle de Trimo, producteur slovène de panneaux d’isolation haut de gamme, l’année dernière (chiffres inclus dans le périmètre à compter du 1er mai 2022).

En dehors de cette transaction, les nouvelles ne sont guère réjouissantes. La hausse des taux d’intérêt comme celle des prix des matériaux de construction entraînent un ralentissement des commandes. Pour Recticel, une amélioration n’est pas pour tout de suite. Il a dès lors annoncé anticiper pour cette année un Ebitda ajusté “nettement” inférieur à celui de 2022 (62,2 millions d’euros).

Conclusion

Même si sa valeur est bien inférieure au montant convenu, la transaction est positive pour Recticel sur les plans financier et stratégique. L’action, certes parmi les moins performantes d’Euronext Bruxelles cette année, se négocie à nouveau à sa valeur comptable et à environ 7 fois le ratio valeur de l’entreprise/Ebitda. Elle affiche une décote par rapport à ses concurrentes, mais le secteur de la construction tournant au ralenti, nous ne pouvons relever notre conseil à ce stade.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 11,26 euros

Ticker: REC BB

Code ISIN: BE0003656676

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 635,4 millions EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 27

Perf. cours sur 12 mois: -29%

Perf. cours depuis le 01/01: -27%

Rendement du dividende: 2,7%