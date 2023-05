Recticel a pris deux coups de massue

La vente des Mousses techniques revêt une importance stratégique et financière certaine pour Recticel, à qui elle permettrait de continuer à se développer dans l’isolation. Or elle est désormais sérieusement remise en cause.

Le producteur de caoutchouc mousse pourrait peiner à concrétiser ses ambitions. Après sa mise à jour relative au premier trimestre, Recticel a en effet annoncé que l’américain Carpenter n’était plus disposé à payer 656 millions d’euros (11,50 euros par action Recticel) pour sa division Mousses techniques. La transaction avait été retardée par l’autorité antitrust britannique, entre autres. Aujourd’hui, en raison de la dégradation des conditions du marché, Carpenter exige une réduction significative du prix. Or la vente revêt une importance stratégique et financière pour Recticel, à qui elle permettrait de disposer d’une confortable trésorerie nette, et donc de continuer à se développer dans le segment de l’isolation.

Un malheur n’arrivant jamais seul, la situation, sur le plan opérationnel, se dégrade ces dernières années. La hausse des taux d’intérêt et des prix des matériaux fait chuter les commandes dans le secteur de la construction. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires (CA) avait encore augmenté de 9,8% (de 111,2 à 122,1 millions d’euros), mais cette progression est entièrement due à l’acquisition, le 1er mai 2022, de Trimo, producteur slovène de panneaux d’isolation de haute qualité. Sur la base des chiffres de 2022, le CA aurait sans Trimo cédé 15-20%. La direction, qui n’entrevoit pas d’amélioration dans l’immédiat, ajoute que le cash-flow opérationnel (Ebitda) ajusté sera cette année nettement inférieur à celui de 2022 (62,2 millions).

Conclusion

Nous avions abaissé notre conseil après la publication des résultats annuels. Compte tenu des incertitudes qui planent actuellement, la valorisation, certes calculée à la valeur comptable, s’établit à 17 fois le bénéfice et 14 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda escomptés pour 2024; cela reste trop élevé pour que nous relevions notre recommandation.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 12,92 euros

Ticker: REC BB

Code ISIN: BE0003656676

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 726,4 millions EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 26

Perf. cours sur 12 mois: -36%

Perf. cours depuis le 01/01: -17%

Rendement du dividende: 2,4