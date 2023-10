Rappel à la réalité pour Sofina

Plusieurs ratages de cible peuvent soulever des questions sur le processus de sélection de Sofina, dont il n’est toutefois pas question, pour l’heure, de mettre l’expertise en cause. D’autant que la moitié environ du portefeuille est gérée par des fonds de capital-risque américains chevronnés.

La direction qualifie de ‘‘rappel à la réalité sur les fondamentaux de l’investissement de croissance’’ les 18 mois de turbulences que vient de vivre Sofina. Dont le titre culminait, fin 2021, au-delà de 400 euros, contre moins de 200 euros six mois plus tard. Il s’est stabilisé depuis, mais on ne peut pas encore parler de reprise. L’investisseur dispose donc toujours d’une fenêtre d’entrée. Si l’euphorie de 2021 était exagérée, la correction l’est tout autant. Alors qu’à l’époque, la prime par rapport à la valeur intrinsèque s’élevait à 28%, le même portefeuille ou à peu près fait aujourd’hui l’objet d’une décote de plus de 30%.

Plusieurs facteurs expliquent ce ‘‘rappel à la réalité’’. Les remontées des taux longs ont lourdement pesé sur les valorisations, surtout sur celle des entreprises de croissance. La valeur du portefeuille du holding belge est passée de 11,3 milliards d’euros en 2021 à 9,2 milliards à la fin juin de cette année. Elle a en revanche bien résisté au premier semestre, même si les positions dans les fonds de croissance ont ressenti la remontée des taux longs avec un certain retard. Evoquons en outre quelques cas épineux, comme celui de l’application d’apprentissage indienne Byju’s. Sofina détient plus de 5% des titres de cette entreprise, évaluée à 20 milliards d’euros au bas mot lors d’une opération de capital effectuée en 2021; or à la suite de révélations sur la mauvaise gestion de la plateforme, seule une fraction de cette valeur subsiste aujourd’hui. L’investissement dans la société britannique The Hut Group, qui commercialise des produits cosmétiques en ligne, s’est lui aussi assez rapidement révélé une erreur. Ces ratages de cible peuvent soulever des questions sur le processus de sélection de Sofina, dont il n’est toutefois pas question, pour l’heure, de mettre l’expertise en cause. D’autant que la moitié environ du portefeuille est gérée par des fonds de capital-risque américains chevronnés, auxquels la société belge participe depuis des années.

Enfin, le holding ne peut plus offrir, comme jadis, de rendements qui surclassent ceux du marché. Au cours de la dernière décennie, il a, sur la base du cours arrêté à la fin juin 2023, réalisé un rendement annuel moyen de 10,6%, contre 10,7% pour l’indice MSCI World. Ce léger décalage s’explique principalement par les performances décevantes des 12 derniers mois, qui se sont achevés sur un rendement de -5,1%, contre 11,7% pour celui de l’indice. Il convient d’ajouter qu’au cours des derniers trimestres, la société d’investissement n’a pas été en mesure de tirer parti de l’engouement pour l’intelligence artificielle qui, malgré l’envolée des taux d’intérêt, a propulsé le Nasdaq à la hausse cette année. La direction passe certes une liste d’entreprises en revue. Elle a investi en septembre dans Mistral AI, une société française spécialisée dans l’intelligence artificielle générative qui ambitionne de développer un produit qui concurrencera ChatGPT; l’investissement est toutefois, à ce stade, modeste, ce qui le rend peu pertinent pour les détenteurs de titres Sofina.

Conclusion

La hausse des taux longs, quelques investissements ratés et le refus, pour l’instant, de prendre le train de l’intelligence artificielle, ont lourdement pesé sur le cours. Avec une décote de 30% par rapport à la valeur intrinsèque d’un portefeuille qui demeure très prometteur et que les investisseurs ne sont pas en mesure de répliquer, la correction est excessive. Nous recommandons toujours d’acheter l’action.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 186 euros

Ticker: SOF BB

Code ISIN: BE0003717312

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 6,4 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: -11%

Rendement du dividende: 1,2%