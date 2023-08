Ralentissement temporaire de la croissance de SIPEF

Le groupe ne s’attend plus à voir la production progresser cette année de 5% mais “de quelques pour cent”.

Contrairement à l’année dernière, la production du deuxième trimestre n’a pas été suffisamment abondante pour compenser la faiblesse du premier trimestre. SIPEF a récolté 352.104 tonnes de fruits sur ses propres palmiers, soit 8,4% de moins qu’un an plus tôt (383.956 tonnes). C’est un recul plus important encore qu’au premier trimestre (-3,4% en un an, à 298.349 tonnes). En Indonésie, la récolte a baissé de 7,6%, à 257.840 tonnes; elle a chuté dans le nord de Sumatra et à Bengkulu après deux très bonnes années, tandis qu’elle continuait à progresser dans le sud de Sumatra. Cette dernière région est le moteur de croissance du groupe et le sera durant des années encore, grâce aux investissements qu’il a consentis dans l’expansion des plantations de Musi Rawas (plus de 17.000 hectares) et dans la replantation, désormais achevée, de Dendymarker (plus de 10.000 hectares), dont la capacité de l’usine de transformation est passée l’année dernière de 20 à 60 tonnes par heure. Un deuxième moulin sera mis en service à la mi-2024.

La production d’huile de palme en Indonésie a baissé de 4,5%, à 60.067 tonnes, au deuxième trimestre, et de 4,7%, à 105.262 tonnes, au premier semestre, en glissement annuel. Et si au cours des trimestres précédents, le repli de la production dans ce pays avait été compensé partiellement par la contribution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce ne fut pas le cas cette fois. SIPEF a en effet récolté en Papouasie-Nouvelle-Guinée 94.262 tonnes (-10,1% en rythme trimestriel) de fruits sur ses propres palmiers, au deuxième trimestre. La production d’huile de palme y a chuté de 11,5%, à 37.615 tonnes, gommant la hausse du premier trimestre (+12,8%, à 42.444 tonnes). Soit une production de 80.059 tonnes sur le semestre (-0,1%).

Au niveau du groupe, la production s’est tassée de 7,3% au deuxième trimestre, à 97.682 tonnes, et de 2,8% au premier semestre, à 185.321 tonnes. Et comme les prix de l’huile de palme sont désormais loin de leurs records de l’an passé (1.617 dollars la tonne en moyenne au premier semestre, contre 987 dollars la tonne cette année, un niveau certes encore très rentable), le groupe a vu son chiffre d’affaires (CA) se contracter de 12,5%, à 218,6 millions de dollars. Si la baisse est relativement faible, c’est parce que SIPEF n’avait quasiment pas vendu d’huile de palme en Indonésie en mai et juin 2022, en raison de l’interdiction d’exportation que le pays avait imposée durant plusieurs semaines.

Au niveau du groupe toujours, le bénéfice brut a plongé de 129,1 à 72,7 millions de dollars (-43,7%) et le bénéfice net récurrent (hors éléments exceptionnels), de 63,9 à 31,2 millions de dollars (-51,2%). Bien que le groupe ait alloué 100 millions de dollars à son expansion cette année (42,9 millions dépensés au premier semestre), sa trésorerie nette a augmenté, de 3,8 à 4,4 millions de dollars.

SIPEF vise pour cette année, sur la base de la production déjà vendue, un bénéfice net récurrent de 60-70 millions de dollars (108,2 millions de dollars en 2022). Concernant la production, il ne pronostique plus une hausse de 5% mais “de quelques pour cent” cette année. Il se rapproche en tout cas de son objectif en la matière à compter de 2030 (600.000 tonnes d’huile de palme l’an; 403.927 tonnes en 2022).

Conclusion

En partie en raison du paiement, début juillet, du dividende record de 3 euros brut, l’action s’est dépréciée ces derniers mois. A environ 8.000 dollars par hectare planté et à moins de 0,8 fois la valeur comptable, elle est toujours sous-valorisée. Digne d’achat.

