Proximus poursuit sa politique d’internationalisation

C’est suffisamment rare, dans les télécoms, pour être souligné: Proximus a relevé son chiffre d’affaires (CA) et son bénéfice d’exploitation (Ebitda) prévisionnels. Le secteur a souffert ces dernières années de ses investissements élevés dans la fibre optique et la 5G, mais la situation commence à se normaliser. D’autant que l’Institut belge des services postaux et des télécommunications a autorisé la mutualisation des investissements dans la fibre optique, ce qui évitera de multiplier les installations. Les entreprises ont jusqu’au 15 mai pour déposer leur projet.

Ses activités belges ayant compensé le ralentissement de celles de BICS et de Telesign, Proximus a achevé le 3e trimestre sur des résultats supérieurs aux pronostics. Le CA consolidé a augmenté de 1,1%, à 1,53 milliard d’euros, ce qui est un tout petit peu moins que prévu. L’Ebitda (458 millions) n’a finalement cédé que 0,4%. Les augmentations tarifaires pratiquées en juillet ont permis au CA des activités belges de progresser de 4,3%. Le 1er janvier, les prix augmenteront pour la 3e fois en 12 mois. Proximus n’en a pas moins accueilli 60.000 nouveaux clients mobiles et 11.000 utilisateurs de l’Internet fixe au 3e trimestre. L’exode, dans la télévision numérique et la téléphonie fixe, s’est en revanche confirmé. Le groupe se dit prêt pour l’arrivée de Digi/Citymesh, le 4e opérateur mobile, qui utilisera à partir de l’été 2024, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, le réseau mobile et 400 antennes de Proximus. Traditionnellement très volatil d’un trimestre à l’autre, le CA de BICS, la filiale internationale qui assure la connectivité entre les opérateurs, a chuté de 13,3%. Celui de Telesign (authentification numérique) a progressé de 5%, et de 13,4% à cours de change constants.

Proximus a pris en début d’année une participation dans l’indien Route Mobile, spécialisé dans les plateformes de communication en tant que service (envois automatisés de messages aux clients, par exemple). Ces activités devraient fusionner avec celles de Telesign, ce qui permettrait à Proximus d’économiser 90 millions d’euros par an. D’après Guillaume Boutin, le CEO, la moitié du CA du groupe sera à moyen terme réalisé à l’étranger.

La croissance prévisionnelle du CA est passée de 1-3% à 3,5-4% pour l’exercice (3,6% entre janvier et septembre, déjà). L’Ebitda ne devrait céder que 2%, contre 3% initialement. Le flux de trésorerie disponible (hors acquisitions) s’est élevé à 64 millions d’euros au 3e trimestre. Les dividendes l’avaient fait plonger dans le rouge au 1er semestre; il atteint donc sur neuf mois -35 millions d’euros, ou -80 millions, si l’on tient compte des acquisitions. Le groupe ne peut plus atermoyer: le dividende de 2024 et de 2025 passera de 1,20 euro à 0,6 euro. La dette nette (hors contrats de location) atteint 3,12 milliards d’euros, pour une échéance de 6,5 ans en moyenne; 600 millions et 500 millions seront remboursables en juillet 2024 et en octobre 2025 respectivement, mais des swaps de taux vont permettre de refinancer ces sommes à du 2% environ.

Conclusion

Avec l’internationalisation, la dépendance à l’égard du marché belge, mature, va diminuer. Annoncée de longue date, la baisse du dividende est intégrée dans le cours; le rendement en dividende n’en atteint ceci dit toujours pas moins de 7,5%. La valeur de l’actif économique (EV) est de 3,6 fois l’Ebitda escompté, ce qui est dérisoire. Proximus demeure une valeur défensive, que nous pourrions décider d’intégrer dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 8,01 euros

Ticker: Euronext Bruxelles

Code ISIN: PROX BB

Marché: BE0003810273

Capit. boursière: 2,7 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: -25%

Perf. cours depuis le 01/01: -12,5%

Rendement du dividende: 15,1%