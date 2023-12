Prosus enregistre des avancées

Le marché a un temps douté de la qualité du portefeuille de Prosus, mais les résultats du premier semestre de 2024 montrent que les investissements dans l’e-commerce sont payants.

Au premier semestre de l’exercice 2024 (clos fin mars), Prosus a généré, à périmètre constant, un bénéfice de 2,0 milliards de dollars (1,1 milliard un an plus tôt). Le bénéfice par action, à 0,76 dollar, augmente de 96 % (0,74 à 0,77 dollar attendu).

La réduction de sa participation dans Tencent, de 26 à 25 %, a rapporté à Prosus 4 milliards de dollars. Le groupe en a profité pour racheter des actions, ce qui a dopé de 7 % la valeur intrinsèque par action.

Prosus a également amélioré la rentabilité de l’e-commerce, une priorité stratégique. La perte brute a fondu, de 256 à 36 millions de dollars. La branche e-commerce sera rentable au second semestre de 2024, six mois plus tôt que prévu. Le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 13 %, à 2,6 milliards de dollars, surtout grâce à la belle croissance des places de marché (+32 % en monnaies locales) et du service de livraison brésilien iFood (+17 %).

Le CA de la fintech a bondi de 32 %, et les bénéfices ont augmenté dans toutes les entités. C’est important, car le cash-flow disponible (645 millions de dollars) provient pour l’instant exclusivement des dividendes de Tencent ; pour les autres activités, la trésorerie est négative. Le marché a un temps douté de la qualité du portefeuille, mais Prosus montre que ses investissements dans l’e-commerce sont payants.

Conclusion

Prosus entend réduire à 24 % sa participation dans Tencent et racheter d’autres actions sur l’exercice. Son action affiche toujours une décote de plus de 40 % par rapport à sa valeur intrinsèque, notamment du fait de la dépendance à Tencent (80 % de la valeur intrinsèque). Le titre intéresse surtout les investisseurs souhaitant acheter Tencent avec une décote. Dans la configuration actuelle, et vu les failles de la gouvernance d’entreprise en Chine, cette décote nous paraît justifiée. Nous restons neutres.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 30,03 euros

Ticker : PRX NA

Code ISIN : NL0013654783

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 79,92 milliards EUR

C/B 2022 : 8

C/B attendu 2023 : 15

Perf. cours sur 12 mois : + 4 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +2 %

Rendement du dividende : 0,2 %